小米Max3亮相工信部：骁龙710+5400mAh电池

【天极网手机频道】小米8周年发布会过后，雷剧曾表示，小米Max3会在7月份与大家见面。果不其然，近日，一款型号为M1804E4T的小米新机通过工信部入网许可。
根据工信部给出的数据，这款小米新机的屏幕尺寸为6.9英寸，机身三围尺寸为176.15×87.4×7.99mm，配备了5400mAh电池，支持双卡双待。从规格来看，该机应该就是雷军所说的小米Max 3，遗憾的是工信部并未给出该机的证件照。
根据此前曝光的信息，小米Max 3可能会搭载骁龙710处理器，这颗芯片基于10nm工艺制程打造，采用Kryo 360架构，CPU主频为2.2GHz，GPU为Adreno 616，安兔兔跑分达到了17万分，并提供3/4/6GB内存规格，存储容量32/64/128GB。相机方面，小米Max 3将会搭载双摄，主摄像素为2000万，副摄为800万像素;前置相机像素为1600万，系统为Android 8.1.0。
当然，作为小米的新一代大屏手机，小米Max 3的大屏幕和续航表现自然是其主打卖点。上一代小米Max 2配备6.44英寸屏幕以及5300mAh电池，待机时间长达31天。作为继任者，小米Max 3的续航表现非常值得期待。