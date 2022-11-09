谷歌Pixel 8系列曝光，继续联手三星打造Tensor G3？

【天极网手机频道】上个月，谷歌刚刚发布全新的Pixel 7系列新机，才过去一个月，有关谷歌Pixel 8系列的爆料就接踵而至，这也不禁让人好奇，谷歌又要联手三星继续打造Tensor系列处理器了吗？

在谷歌Pixel 7上，谷歌堆起料来也毫不吝啬，6.3 英寸FHD+ 90Hz的OLED屏幕，摄像头配备 5000万像素的主摄 + 1200万像素的超广角 + 1080万像素的前摄，支持拍摄4K视频。

谷歌表示，Pixel 7系列新机的屏幕峰值亮度相较前代提升了20%，提升了该机在强光下的用户体验。谷歌对Pixel 6系列 "相机栏" 设计进行了优化。抛光的阳极氧化铝框架现在封装了摄像头，并为Pixel 7 Pro后部的三镜头配置留出了打孔，还引入IP68防水和防尘等级，以确保提供足够保护。

这次谷歌Pixel 7系列依然搭载了谷歌和三星合作开发的Tensor G2处理器，性能比上一代产品略有提高。这颗芯片基于4nm工艺打造，2+2+4集群设计，包含机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器。

这是谷歌第二次合作的Tensor系列处理器，其实不难发现，越来越多厂商开始追求自研芯片，主要是看到苹果几乎全自研的核心硬件所带来的生态护城河，确实使得用户体验方面提升了不少。毕竟对于一个将软硬件都掌握在自己手里的公司来说，想要跨设备、跨系统打通功能仅是加几行代码的事。

但对于硬件混乱的Windows和安卓来说，这样的体验通常无法实现。硬件以及架构上的物理差别就决定了想要实现跨设备的功能联动需要投入更多的资源，通过更多手段去实现，同时无法保障体验。这也是为什么苹果能够凭借自己的硬件组合，来创立独属于自己的生态。

谷歌明显也是冲着这样的目的去做的，不过这次的Tensor G2处理器其实在性能上并不算强，虽然相比前一代确实有着不小的进步，如果拿来和安卓其他采用高通的旗舰机相比，Tensor G2的性能也仅仅只是接近骁龙888+。

从谷歌依旧坚持使用这样的芯片来看，估计是认准了要在软硬件结合这条路上一路走到底。毕竟当初苹果的A系列以及华为的麒麟系列芯片都是在经过初期孱弱的性能之后，才迎来属于自己的时代。而作为第二代的Tensor G2，性能方面其实还算过得去。

这次国外媒体拿到了有关Pixel 8系列的部分细节，Pixel 8和8 Pro似乎代号分别为“Shiba(柴犬)”和“Husky(哈士奇)”。考虑到谷歌目前的旗舰产品Pixel 7和7 Pro分别代号为“Panther(黑豹)”和“Cheetah(猎豹)”，Pixel 8系列的代号似乎还挺合理的。

而且资料表明，谷歌将和三星继续打造一代Tensor芯片，这款芯片的代号为Zuma，并且采用和Tensor G2相同的三星G5300基带。而且基于三星丰富的造芯经验，或许会在Tensor G3上带来一些不一样的东西。

对于谷歌而言，Pixel系列作为亲儿子系列，一直以来都是系统和硬件的试验田，而拿来自研芯片似乎也十分合理。尤其是谷歌本身就是安卓系统的缔造者，同时推出过许多经典应用，在这层关系之下，软硬件结合能带来怎样的体验，确实值得期待。