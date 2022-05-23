轻旗舰OPPO Reno8系列全新出发，人像夜景拍摄出手就有氛围感

作者：弈秋

【天极网手机频道】微博5月23日消息，OPPO官方逐渐公布了更多关于 Reno8 系列OPPO Reno8、OPPO Reno8 Pro 、OPPO Reno8 Pro+三个版本的产品细节。全新升级出发的的轻旗舰Reno8系列，外观上不仅传承了Reno系列一如既往的轻薄机身与色彩美学，更在此基础上做出诸多关于系统性能的变革与改变。在Reno8系列轻薄机身的外表下，性能影像旗舰实力全面拉满。

作为面向年轻人的一款时尚颜值系列手机，不需要任何的纹理，Reno8系列从色彩心理学获取的灵感，便有了这种以多元配色打造情感与触感的全新潮流Reno色彩，用极简的色块填满整个机身。其中Reno8系列同样搭载了自研的先进影像马里亚纳?MariSilicon X芯片，更是配合了OPPO定制传感器以及此次创新的人像算法矩阵，共同构成了Reno8 Pro及Reno8 Pro+版本的双芯人像摄影系统。

据悉马里亚纳?MariSilicon X芯片的有效针对使其图像原始信息实时 AI 降噪与 HDR 融合成为可能，在技术的加持下打造出细节清晰、色彩自然、质感优秀的夜景拍摄效果。作为OPPO自研的移动端首个独立影像专用NPU芯片，能够实时RAW计算等四大突破。源自Find系列的旗舰级影像实力，在与全新升级带来的人像算法矩阵的相互碰撞下，得以实现了Reno系列让手机人像摄影进入4 K模式下AI智能HDR的“芯”时代。

从硬件选择上，OPPO Reno8 Pro+双定制影像传感器方面采用了旗舰级镜头――搭载索尼深度定制的3200万超感光猫眼镜头，集成OPPO自研RGBW图像融合单元和RGBW四合一像素融合算法，能够大幅提升手机拍摄的进光量。5000万索尼旗舰定制的大底主摄，与Find X5系列同款的IMX766旗舰级传感器，进一步突破了夜景、城市逆光等极限光亮场景。

OPPO Reno8

OPPO Reno8 Pro

OPPO Reno8 Pro+

Reno8 Pro+Reno8 Pro实现了4K夜景视频下的AI降噪，让超清夜景视频的每一帧画面都如同超清夜景照片一般清晰动人;HDR能力的加持下即使在夜间也能兼顾人物面部与明亮背景。基于马里亚纳? MariSilicon X，Reno8 Pro及Reno8 Pro+能将AI降噪技术应用于4倍于1080P的4K夜景视频，打开AI拍摄下不仅让夜景视频的每一帧画面清晰度、色彩与动态范围超越硬件极限，更能够降低噪点与伪像，锐化细节。

在拍摄人像夜景图片时，通过AI技术可以自动虚化人像背景，更好地对焦被摄对象，让人像夜景照片清晰通透，还原纯净夜色下的照片清晰质感。并且基于人像算法矩阵技术的加持，在保留被摄对象皮肤质感与五官细节的同时，还能让白皙、通透、平滑的肤质更加动人。

基于人像算法矩阵，可以大幅度提升我们夜景人像照片的清晰度与拍摄速度，减少曝光中因为手抖所带来的模糊，灵活应对逆光和城市夜景等不同大光比场景。而ICE动态抓拍引擎可以帮我们修正拍摄中产生的模糊、抖动与噪点，弱光环境中依旧可以抓拍一些画面。通过OPPO人像算法矩阵，能够做到精准展现人本来的原生自然肤质。全新升级的OPPO Reno8轻旗舰系列，人像夜景拍摄下也能随手一拍就出片。

据悉Reno系列从Reno5到Reno6再到Reno7，OPPO用三次产品迭代完成了人像视频手机赛道初步构建，Reno系列将持续深耕手机人像摄影。

OPPO Reno8系列的升级核心依然是影像，5G轻旗舰全新出发带来的影像效果和它的高颜值成了正比，一次比一次更具有观赏性。目前该系列下的三个版本的新机已经在OPPO官方商城、官方京东自营店等开启了预约，感兴趣的朋友可以先行预约。更多相关消息，可以关注了解OPPO Reno8系列发布会及官方后续消息。