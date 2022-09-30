苹果iOS 16.1 Beta3带来新功能，自适应通透模式下放初代AirPods Pro！

作者：骷

【天极网手机频道】本周早期，苹果推送了iOS 16.1 Beta 3开发者预览版，所有人都认为只是苹果的一次普通更新，只不过是修复了一些使用问题。但出乎意料的是，这个版本似乎还隐藏了一些不为人知的改进，自适应通透模式下放到了初代的AirPods Pro上。

在9月初的苹果秋季新品发布会上，苹果发布了AirPods Pro2，同时也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

有网友表示，更新到 AirPods 测试版固件 5A304A 的初代 AirPods Pro 用户，现在可以在手机的设置中的 AirPods 部分看到“自适应通透模式”选项。

但是目前并不知道这项功能在AirPods Pro上的实际效果如何，毕竟在发布会上说这项技术基于H2芯片的强大算力，而初代的AirPods Pro上只有H1芯片，两者的差异会有怎样的效果差距谁也不好说。

作为苹果时隔三年才迭代的AirPods Pro2，在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

更重要的是，H2芯片搭配全新自适应算法，可以提供更加强大的空间音效，让用户的沉浸感得到前所未有的提升。同时，苹果还在耳机的握柄上新增了电容感应层，用户可以通过滑动握柄实现音量调节，这对不少以往只能通过手机进行音量调节的用户来说，绝对是一个巨大的提升。

在续航方面，这次的AirPods Pro 2搭配充电仓单次可以提供最多30小时的续航，相较前代提升了6小时。而在单独使用的情况下可以坚持足足6小时，这还是在开启主动降噪的情况下。AirPods Pro 2还支持MagSafe无线充电以及Apple Watch充电器，不过遗憾的是充电接口依然是Lightning接口，并不是Type-C接口。

可以说这次更新让初代AirPods Pro的用户也惊喜不少，毕竟最新技术的下放可以延长初代的使用寿命，而且这并非苹果首次在AirPods Pro上更新最新功能。此前苹果就以OTA的形式为初代AirPods Pro带来了空间音频，所以也有用户认为苹果会为AirPods Pro 2更新对于无损音质的支持。