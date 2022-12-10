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OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色

2022-12-10 11:12:38 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】岁末将至，2022年即将落下帷幕，我们也将迎来全新的一年。值此佳节，OPPO Reno9推出了全新兔年定制红配色，作为新年定制款，还原了中国史上最早的“流行色”，丝绒玻璃工艺和纳米级流光焕色工艺的融合，在玻璃材质上改变细腻微观晶体结构，让硬朗光滑的玻璃不可思议地呈现出细腻丝绒触感，高亮度光学薄膜打造焕亮、明丽、纯粹的正红色，雾面的红丝绒中透着流动的光泽，顺滑亲肤又不沾指纹，整体给人一种高级感。

OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色
 OPPO Reno9兔年定制红

OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色
 OPPO Reno9兔年定制红

  后置影像模组旁边，镶嵌了一只“如意兔”的生肖设计，搭配顶部的“星空顶”设计，尽显时尚浪漫。再配合雾面的红丝绒中透着流动的光泽，高级感满满，也寓意着“万事如意，事事顺遂”。

OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色
 OPPO Reno9兔年定制红

OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色
 OPPO Reno9兔年定制红

OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色
 OPPO Reno9兔年定制红

  而在屏幕方面，本次OPPO Reno9搭载一块6.7英寸的曲面屏，配合全新的56°握手曲线设计，薄至7.19mm，轻至174g，无论横握竖握，称手又称心的握感都恰到好处。

OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色
 OPPO Reno9兔年定制红

  当然，这块屏幕的素质也相当不错，支持1080×2412分辨率、120Hz刷新率、394 PPI、2160Hz高频PWM调光等特性，完全能够给用户带来超清画质的视觉体验，并且长时间观看也不会有太大的眼部负担。

OPPO Reno9兔年定制红图赏：还原中国史上最早的流行色
 OPPO Reno9兔年定制红

  在配置上，OPPO Reno9兔年定制红和普通版保持一致，共有8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，今日正式开售，起售价2499元。

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OPPO Reno9(12GB/512GB/全网通/5G版)

OPPO Reno9(12GB/512GB/全网通/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.7英寸
  • 分辨率：2412×1080
  • CPU型号：高通 骁龙778G
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 13
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：512GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh
  • 后置摄像头：6400万像素主摄镜头+200万像素黑白镜头
  • 前置摄像头：3200万像素主摄镜头
  • 识别方式：屏幕指纹识别，面部识别
  • NFC：支持
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