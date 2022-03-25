华为nova9 SE成2000元预算用户首选新机，鸿蒙系统功不可没！

作者：知寒

【天极网手机频道】事实证明，系统体验是否能做到持久流畅是广大用户在选购智能手机时所要考虑的重要指标。一直以来安卓手机的持久稳定性表现不尽如人意，各家手机厂商为提高产品吸引力拼命增添各种功能，不过这在一定程度上让系统变得更加臃肿，发热卡顿现象增多。

而说起系统优化，还不得不佩服华为，它所推出的自研鸿蒙系统，是我认为在流畅性上能与苹果iOS相媲美的存在。3月16日，“年轻人的一亿像素鸿蒙手机”华为nova9 SE正式发布，在这部手机上我们可以一窥鸿蒙系统的诸多优先特性。

华为nova9 SE预装最新鸿蒙系统，为用户提供强大的全生态多场景智慧生活体验。在鸿蒙桌面中，华为推出万能卡片服务，用户仅需手指轻轻一滑便能为应用单独生成卡片，不用点进App也能对关键信息通知一目了然。并且，万能卡片的出现也让桌面更加个性化，实现“千人千面、与众不同”的高颜值主题效果。

在华为最拿手的通讯方面，华为nova9 SE支持鸿蒙智慧通信，拥有多网协同、SIM卡加密、AI信号预测多项优秀功能。它能够对Wi-Fi、蜂窝网络位置进行通信质量智能识别，当手机离开常用位置将提前进行网络切换选择，从而使不同网络切换时相对自然顺滑，不会产生明显的网速变化，让用户在实际体验中接近无感。

作为分布式操作系统，鸿蒙OS基于微内核打造，可以完美实现跨终端无缝协同体验。例如在华为nova9 SE上，我们既不用下载任何第三方App，也无须准备多余数据线，直接就能将手机和华为电脑相连接，实现跨设备访问、查找、复制、粘贴、传输各种文件。这已经成为我在日常办公时使用频率最高的功能，可以大幅提高工作效率，减少许多不必要时间浪费，是一项“用过就再也回不去”的必需功能。

针对用户最关心的“杀后台”困扰，华为在鸿蒙系统身上经过对系统底层文件的深度优化，不仅连续使用36个月不卡顿，并且应用切换“即点即回”，轻易不杀后台应用，保证长久流畅、始终如一的用户使用体验。

另外，华为nova9 SE中还内置“桌面萌宠”，目前已经上线知名潮流IP“B.Duck小黄鸭”及华为主题原创IP“猫镇・布鲁斯”两个萌宠形象，允许用户自定义萌宠及主人昵称，同时享有“桌面萌宠”的贴心提醒、真挚守护、趣味交互等独特的暖心功能。

最后再简单介绍一下华为nova9 SE的其他亮点，华为nova9 SE采用6.78英寸屏幕，在直面屏设计上打造极致1.05mm超窄边框全视屏，屏占比高达94.85%。配色上，该机还有冰晶蓝、贝母白、幻夜黑三种配色能更好地满足年轻人群对于时尚、色彩、搭配的选择和需求。另外，华为nova9 SE还搭载了一亿像素AI四摄影像系统，在鸿蒙系统的加持下拥有众多创新的影像玩法。价格方面，华为nova9 SE售价2199元起，是当下2K元价位非常值得购买的新品。