体验遥遥领先，华为Mate 50系列完美解决用机痛点，“黑科技之王”实至名归！

作者：知寒

【天极网手机频道】9月6日，华为Mate 50系列及全场景新品秋季发布会顺利召开，会上华为推出了大家期待已久的新一代旗舰手机Mate 50系列，包括Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro、以及Mate 50 RS保时捷设计版共四款机型，售价3999元起。

余承东在发布会上表示：“华为Mate系列从未被超越，能够超越Mate的只有Mate。”回顾过去历代机型，”黑科技”一词始终是华为Mate旗舰最鲜明的特征和创新基因，而如今时隔两年重新回归后的华为Mate 50系列，果然不负大家期望，也同样带来诸多技术首发，做到了持续引领和革新用户用机体验。

众所周知，华为在预热时便宣布Mate 50系列将搭载一项“捅破天”的首发技术，引发全网热议。现在该技术被证实确为“卫星通信”，华为Mate 50系列成为业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。最近，地震洪涝灾害频发，对人的生命财产造成严重威胁，一旦遇到这种紧急状况顺畅通信便尤为重要，而有了卫星通信，即便是手机无信号状态下我们也可以通过Mate 50系列中的畅连App将文字和自身位置信息发给外界，甚至支持多条位置形成轨迹地图。

同样，当不慎走进深山老林、悬崖荒漠等非常偏僻的地区，能够支持卫星通信的华为Mate 50系列也无疑是你向外界发送求救信息的最大依赖。值得一提的是，北斗卫星消息的首次民用，充分彰显了中国自主科技实力的强大。

移动影像一直以来是华为Mate系列的核心灵魂。这次，华为Mate 50系列带来了华为超光变XMAGE影像系统，其主摄通过调节六枚光圈叶片开合设计实现了业界首创的十档物理可变光圈，支持F1.4~F4.0光圈范围调节。光圈作为拍照三要素之一，大光圈可提高进光量，改善暗光画质，同时也能提高景深效果，带来明显的人物虚化效果，突出画面主体;而小光圈则更适合拍风景，让人和景都更清晰。所以，千万别小看华为Mate 50系列上这一全新影像硬件创新，它一定会给你带来超出想象的实际拍照体验。

另外，在困扰大家最明显的手机续航方面，华为Mate 50系列创新支持“应急模式”，利用聚能泵技术，当手机电量还剩1%时系统会自动开启应急模式，支持通话12分钟或者亮码10次或者扫码4次等。同时，Mate 50系列还支持66W有线+50W无线快充，大幅优化亮屏充电速度，再加上HarmonyOS系统一贯的省电流畅特性，可以说完美解决大家在续航方面的后顾之忧，关键时刻还能应个急，用起来更舒心。

此次，全新HarmonyOS 3系统首发搭载在华为Mate 50系列当中。新系统带来了更多个性化玩法，比如万能卡片支持堆叠和组合，无需启动App一键直达更多核心功能;更强的万物互联特性，超级终端支持12大设备品类，通过验证码授权可将设备快速分享给另外的华为帐号，无需打开热度华为平板也能通过手机流量联网，以及同步接打电话收发短信等;更安全的隐私保护，隐私中心纪录所有敏感访问，包括锁屏数据、高频数据、高敏感行为等。

HarmonyOS 3对系统底层架构进行了全面深度优化，华为团队创新开发了超空间存储压缩技术，重复文件仅占用一份空间，还不影响正常访问，不常用应用实现轻量化压缩管理，大幅缓解当下手机用户的存储烦恼。

最后，华为Mate 50系列的正面还首次采用昆仑特种玻璃，让整机抗跌落能力提高10倍，获得业界首个瑞士SGS五星级耐摔抗跌权威认证，保证大家日常使用时更抗摔，更耐用。

从卫星通信、可变光圈、续航应急模式、超空间存储压缩、更坚固的昆仑玻璃，以及全新HarmonyOS 3系统所带来的众多新功能，华为Mate 50系列不仅拥有十八般高超武艺，而且个个贴合用户实际体验场景，将“黑科技”真正融入到了用户生活当中，带来日常流畅耐用、拍照顶级出色、还能应急通信续航的全方位领先体验，不愧是再度荣耀归来的“国产机皇”代表。