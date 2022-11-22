巅峰旗舰全面超越，vivo X90系列发布仅3699元起

【天极网手机频道】11月23日，vivo如约举行新品发布会，正式亮相X90系列旗舰新机。据了解，X90系列在影像方面的亮点非常抢眼，从镜头模组、感光元件、芯片优化到自研算法的全链路升级。此外，X90系列还带来IMX989主摄、天玑9200、双电芯120W闪充等诸多亮点。本次发布的vivo X90系列包括X90、X90 Pro和X90 Pro+三款机型，拥有众多始发及自研的技术与功能。如MediaTek新一代旗舰平台天玑9200、自研芯片V2、京东方超视网膜护眼屏及三星2K E6超感护眼屏、IMX758传感器、VCS IMX866传感器等领先配置，推出华夏红、原黑、冰蓝、至黑四款时尚配色，售价3699元起。

ID设计上，X90系列再度遵循“中式现代化”理念，通过金属缎带的形式，以⻩金比例将握持区与拍摄区分割，而缎带上面的Xtreme Imagination的字样，代表了X系列「极致」的品系理念，十分具有辨识度。后摄模组同样抢眼，蔡司T*标识、ZEISS logo，彰显出与蔡司的深度合作，专业影像实力获得认证。

vivo X90系列提供有黑色、浅蓝色和红色，提供AG磨砂玻璃以及素皮两种材质选择。其中“华夏红”机身采用的荔枝纹素皮，更显高端。这一材料也常常出现在高端跑车的内饰上，亲肤感十足。

影像实力是本次X90系列的重要看点之一，它是全球首款搭载50mm+90mm黄金双焦段人像镜头的机型，这一镜头组合将助力X90系列人像摄影效果可媲美专业水准。再配合vivo超感人像系统、无论是肤质、色彩还是人像特写，以及更具氛围感的人与场景融合处理，都将带来更惊艳的呈现。

X90系列此次搭载蔡司一英寸T*主摄。该主摄采用的是索尼 IMX989 一英寸大底传感器，感光能力提升 76%。官方称，凭借更大的光圈、更佳的镜片材质、更复杂的镀膜工艺、以及vivo与蔡司联合研发的算法，让X90系列中的一英寸传感器发挥更加的性能。

结合vivo公布的业界首发“自研VCS仿生光谱技术”，让vivo X90系列在光学和计算摄影实现再超越。除此之外，X90系列还支持杜比视界，14bit SuperRaw、视频Log模式和杜比视界等专业摄影模式的表现。

性能方面，vivo X90系列首发天玑9200，并且和自家研发的AI-ISP架构的V2芯片进行联合研发和调校，在影像、游戏、AI、显示、通信、功耗、UX七个方面展开合作。最终带来MCQ多循环队列、王者荣耀自适应画质模式、芯片护眼、APU框架融合以及AI机场模式五大重磅功能。官方公布的新机128万超高跑分。

值得一提的是，X90系列还全球首发三星以及BOE两款全新旗舰屏、搭载OriginOS 3操作系统、配备双电芯120W闪充能力。除了vivo X90系列之外，vivo还带来了支持无线无损Hi-Fi的无线耳机产品――vivo TWS 3。目前，vivo X90系列与vivo TWS 3均已开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。