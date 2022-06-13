手机内存256G微信占一半？这样操作能省很多空间！

作者：毛毛

【天极网手机频道】大家平时可能没有注意到，等到手机卡主的时候才想起来太久没清理微信内存，然后一打开微信查看就发现光是微信的数据信息就占据了大部分内存，等到清理完毕之后突然就觉得整个手机都“轻”了。虽然偶尔清理一下微信内存问题不大，但每次清理的时候都需要花费点时间，毕竟占用内存的信息数据实在太多了，那如何才能避免一些不必要的文件、照片、视频等内容自动保存到手机里呢？

有的时候大家在看相册的时候总是会发现很多莫名其妙的图片或者视频，时间一久就占用了手机那少得可怜的内存容量。而很多时候就是因为大家没有关闭微信中的自动下载照片、视频、文件和通话的功能。如需要关闭，大家可打开微信，点击“我”-“设置”-“通用”-“照片、视频、文件和通话”，将自动下载关闭即可。

除了这些实打实占用内存的东西需要自己选择删除的之外，微信使用久了就会产生很多的缓存，占用大量存储空间，这些缓存是使用微信过程中产生的临时数据，大家可以放心清理。其他的占据内存比较多的聊天记录可以选择性删除，选择你想删除的日期或者照片、视频就可以。

安卓用户还可以在微信输入框搜索“rec”，点击“微信修复工具”即可打开“深度清理”，之后进入“存储空间”，就能发现扫描出的微信缓存会比常规扫描出的缓存要多。

微信表情包也可定期清理，以免占据过多不必要的内存，毕竟几百个表情包并不是每天都能用上，还有各种整套的表情包，不用或者用得少的话也记得定期清理，这样才可以剩下更多的内存。