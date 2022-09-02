ColorOS 13推出响应式框架2.0，OPPO Find N将成首批适配机型

作者：云隐

【天极网手机频道】8月30日，OPPO开发者大会2022正式召开，备受期待的ColorOS 13也随之发布。秉承着“水生设计”的理念，ColorOS 13通过视觉语言、智慧互融、隐私安全、系统流畅等方面的升级与优化，进一步提升用户的全场景体验。OPPO Find N作为首批适配机型，自然也有着对应的优化，其中的响应式框架2.0，无疑能够大幅提升用户的大屏体验。

据了解，本次响应式框架2.0的升级主要侧重桌面图标布局、系统应用自适应布局以及操作逻辑自适应三方面。在桌面图标布局上，手机可以根据屏幕的尺寸匹配合适的界面比例，当Find N切换至外屏时，图标会变小，图标间的间隙随之变大，如此一来桌面就不会显得过于拥挤。同时，负一屏的出现方式也从右滑变成了抽屉式，不再占用一整个桌面页，视觉上也更舒适。

系统应用自适应布局上，用户在使用应用时切换内外屏观看，系统布局会针对性的产生变化，由此适应大部分用户的观看习惯。例如：天气应用内屏采用适合大屏观看的方块布局，而切换至外屏后则自动采用上下滑动布局;相册图片视频集则新增瀑布流自适应效果，一行能显示更多的图片;浏览器内屏观看时增加了标签栏，便于用户直接切换网页。

最后在操作逻辑自适应方面，交互确认框对“确认按钮”采用了跟随的方式，例如用户需要删除相册里的图片，“删除按钮”与“确认按钮”会同时在右侧界面显示，用户不需要再回到屏幕中间点击“确认按钮”了，便捷性大大提升。

由以上三点不难看出，响应式框架2.0主要进行了系统级的优化，针对的是系统全局的布局与底层的操作逻辑，可以说是相当细致的升级，用户的日常体验势必会得到一定的提升。OPPO Find N作为首批适配机型，入手了该产品的用户目前已经可以进行升级ColorOS 13，不妨下载体验一番，从而获得更好的折叠屏使用体验。