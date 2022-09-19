折叠屏用户画像对比：用户年轻化趋势明显

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，每日互动发布了一份折叠屏手机专题报告。每日互动大数据显示，截至到2022年二季度折叠屏手机激活设备数同比增长 137.5%，环比增长 30.9%。

从而随着折叠屏手机越来越被大众所认识，折叠屏手机用户画像也在不断变化。每日互动大数据洞察了2022年折叠屏手机用户画像并与2020年11月发布的首批折叠屏手机用户画像进行对比。

从年龄段分布看，最新的折叠屏手机用户中35岁以下年轻人群增长明显。占比达 58.2%，超半数，而在2020年首批折叠屏手机用户人群画像中，35-44岁人群的占比则更加突出。折叠屏手机用户人群正在呈现年轻化的趋势。

这份数据内容中也提及到折叠屏手机初进入大众视野，部分有消费能力、追逐潮流的人成为折叠屏手机的首批用户。当然，折叠屏本身也有自己的优势被年轻人喜欢。比如内折方案，使用过程中有一定的隐私保护;而展开的大屏幕可以提供更大的显示面积和更好的沉浸感，开例会、看视频、玩游戏大屏体验较为不错。

拿OPPO Find N来说，“从尝鲜到常用”。一系列折叠屏中它是“最佳小尺寸”机型，有更好的实用性和便携性。经过不断地调研与测试，外屏是5.49英寸，内屏是7.1英寸，OPPO设计出最适合用户日常使用的最佳尺寸。还有OPPO Find N 采用水滴形铰链，涵盖125项专利，400+处精度管控成就这一块零感折痕的好屏等自身优势被用户喜爱。

折叠屏依然算是相对比较新鲜的领域，不过当下其在易用性、可玩性也上升到了多个等级。如可玩性很高，创新力十足，符合当代年轻人的个性需要，自然呈现年轻化的趋势就顺理成章了。相信未来折叠屏发展成熟，或许受众市场会更明朗。