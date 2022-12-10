超可靠体验标杆，华为Mate50系列不怕摔和顶级影像兼得，你心动了没？

【天极网手机频道】年关将至，各种节日纷至沓来，送礼的需求也愈发强烈。恰逢“双十二”最后一波电商大促，智能手机作为目前备受欢迎的高端智能化单品，无疑是送给亲人、朋友、客户的最佳礼物首选。

前段时日，和我们阔别三年的华为顶级旗舰Mate系列荣耀回归，不负老粉和新粉的共同期望，华为直接给大家带来了包括Mate50 E、Mate50、Mate50 Pro、以及Mate50 RS保时捷设计版等多款版本，全面覆盖从入门旗舰、中端旗舰、再到高端旗舰等不同价位区间，尤其保时捷设计版更是顶级商务的豪华典范，无论拿来自用或者送礼，都十分合适。

而华为Mate50系列之所以能在用户群体中获得如此强烈的高端号召力，显然离不开它本身全面且极富有创新的“黑科技”属性。

超可靠的高端工业设计

华为Mate50系列在延续以往家族化设计的基础上，首发带来「昆仑玻璃」版本，并拥有冰霜银、曜金黑、流光紫等全配色版本可选。众所周知，手机最怕摔，特别是高端手机的屏幕维修价格非常昂贵，动辄一两千元，哪怕贴膜加倍小心防护也很难防止意外摔落状况发生。所以，为了从根源上解决手机的可靠抗摔性，华为联合国内企业自研了「昆仑玻璃」。

经过108道微晶原材及面板加工工序，24小时高温纳米晶体生长，1600度铂贵金属熔炼技术，「昆仑玻璃」能让Mate50系列的整机耐摔能力对比正常版本提升10倍，也因此获得了全球首个瑞士SGS五星级玻璃耐摔认证。另外，全系机型还支持IP68级别防尘防水，不惧汗蚀雨淋。

“手机真的非常抗摔”、“摔了好多次都没有事情”，在电商平台上的很多用户购买评价中，我们能够真切体会到大家对于华为Mate50系列「昆仑玻璃」版本的信赖和喜爱。

超可靠的首发实用功能创新

不仅是设计可靠，更还有功能可靠。华为Mate50系列全球首发北斗卫星通信功能，在地面网络信号无法覆盖到的无人区或者高山雪岭间，也能让你与外界保持联系，令生命安全多一份保障;首款支持全机身恒温充电，不惧低温或高温等恶劣状况，时刻保持手机电量在线，为户外爱好者以及极端环境下的用户正常使用保驾护航。

像如今大家都习惯了使用移动支付，身上几乎不会携带现金，而一旦面临手机没电关机便扫不了码，买不了任何东西。针对这一实际痛点，华为Mate50系列业界首发应急续航模式，即便手机电量还剩1%也能实现扫码数十次和长达12分钟通话;

此外，华为Mate50系列预装HarmonyOS 3系统，一方面对系统底层深度优化，推出超级内存管理技术，前台应用优先响应，系统长久流畅不卡顿;另一方面将用户交互化繁为简，内置超级中转站功能支持图片、文档等暂存，可在不同设备或生态应用间无缝流转和批量分享，令用户生活和工作效率事半功倍。

超可靠的旗舰影像实力

拍照和拍视频早已是当下绝大多数人的日常爱好，随时随地记录身边所发生的一切。而华为Mate50系列作为最强送礼单品，其业界首发搭载的「超光变影像系统」，再次将华为移动影像实力引领整个行业。它配备了可变光圈设计的5000万像素RYYB超光变主摄，支持F1.4-F4.0十档物理光圈调节，大光圈提高进光量，有效改善暗光画质，并带来自然背景虚化，突出画面主体，小光圈保证前后景同样清晰，风景大片尽收眼底。

华为Mate50 Pro还搭载潜望式超长焦镜头，最高可实现100倍数字变焦，同时支持2.5cm超级微距，无论是微观自然还是宏观山河，都能在手机相册中清晰可见。

与此同时，华为在Mate50系列身上首发行业首个独立影像品牌XMAGE，拥有原色、鲜艳、明快三种不同影调风格，原色真实纯净，自然细腻;鲜艳色彩沁润，明暗有致;明快质感通透，层次分明。XMAGE不仅继承了华为过去数年来持续领先的成熟影像积累，也展示出华为对未来移动影像的创新突破。

常言道，“送人礼物，既要有面儿也要有里子。”华为Mate50系列作为年度黑科技旗舰机皇，不仅有气质非凡的高端设计，并且还具备实用可靠的创新功能，再加上始终引领行业的顶级移动影像，这样一款内外兼备的绝佳“礼物”，绝对能让对方惊喜和满意。

而且，华为Mate50系列还凭借超光变XMAGE、北斗卫星通讯等引流行业的重大创新功能，赢得市场和消费者的高度认可，荣获京东金榜2022年度畅销手机金奖。双十二期间至高立享12期免息，尖货立享!全球首款支持北斗卫星消息，首选年度旗舰系列手机，在性能、摄影、续航充电等各方面都能给到你非凡的体验。各方面的体验，直接一步到位。即日起狂欢开启，即刻前往华为商城及各大电商平台官方旗舰店选购吧!