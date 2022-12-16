温润如玉！vivo S16系列「颜如玉」配色官宣

【天极网手机频道】在手机市场早已成熟的时代，用户对于产品的需求逐渐有了更为清晰的认知，再也不是“唯性能论”，反而更趋向于影像、续航、外观等某一方面或多方面的追求。基于功能性的博弈，产品的外观设计同样占据着不可忽视的作用。12月16日，vivo官方微博正式公布vivo S16系列的「颜如玉」配色，其温润如玉的造型再次惊艳大众。

据了解，vivo S16系列「颜如玉」配色灵感源于自然馈赠的玉石在风的洗礼下一层层剥离开来的形态，在光线的折射下，能够呈现出两种玉质的优雅色泽。同时，玉质纹理笔触勾勒出玉石婉转的光影变化，微曲面屏也将色彩的流动、温润通透以及为产品赋予的生命力展现得淋漓尽致。

而在治愈又高级的配色背后，融入了vivo对于S系列质感的极致追求。一方面，「颜如玉」采用行业首创的玉质玻璃、烟青玉纹工艺，呈现出宝玉版温润通透的视觉体验;另一方面，其又通过光致变色工艺，将一块玉石两种色韵完美呈现，使之由内向外呈现出清透又如羊脂般的润感。

此外，在完美还原“玉”的意象的同时，vivo S16系列同样追求“灵动”的表达。轻薄微曲屏设计不仅是vivo史上最薄曲屏之一，同样也带来舒适的握持手感;灵动留白的云阶设计，三镜影像阵列，以简约赋予产品新的生命力。

纵观vivo S系列多年来的演变，该系列始终以创新和潮流为主调，从传统的自然美学中取材，通过创新的工艺，赋予年轻化的表达，最终带给用户轻薄时尚，而又极具内涵的产品。关于这款产品的更多详细信息，可以关注12月22日的vivo新品发布会。