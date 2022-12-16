您现在的位置： 天极网 > 手机

温润如玉！vivo S16系列「颜如玉」配色官宣

2022-12-16 15:23:46 作者：云隐

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】手机市场早已成熟的时代，用户对于产品的需求逐渐有了更为清晰的认知，再也不是“唯性能论”，反而更趋向于影像、续航、外观等某一方面或多方面的追求。基于功能性的博弈，产品的外观设计同样占据着不可忽视的作用。12月16日，vivo官方微博正式公布vivo S16系列的「颜如玉」配色，其温润如玉的造型再次惊艳大众。 

温润如玉！vivo S16系列「颜如玉」配色官宣

  据了解，vivo S16系列「颜如玉」配色灵感源于自然馈赠的玉石在风的洗礼下一层层剥离开来的形态，在光线的折射下，能够呈现出两种玉质的优雅色泽。同时，玉质纹理笔触勾勒出玉石婉转的光影变化，微曲面屏也将色彩的流动、温润通透以及为产品赋予的生命力展现得淋漓尽致。 

温润如玉！vivo S16系列「颜如玉」配色官宣

  而在治愈又高级的配色背后，融入了vivo对于S系列质感的极致追求。一方面，「颜如玉」采用行业首创的玉质玻璃、烟青玉纹工艺，呈现出宝玉版温润通透的视觉体验;另一方面，其又通过光致变色工艺，将一块玉石两种色韵完美呈现，使之由内向外呈现出清透又如羊脂般的润感。 

温润如玉！vivo S16系列「颜如玉」配色官宣

  此外，在完美还原“玉”的意象的同时，vivo S16系列同样追求“灵动”的表达。轻薄微曲屏设计不仅是vivo史上最薄曲屏之一，同样也带来舒适的握持手感;灵动留白的云阶设计，三镜影像阵列，以简约赋予产品新的生命力。 

温润如玉！vivo S16系列「颜如玉」配色官宣

  纵观vivo S系列多年来的演变，该系列始终以创新和潮流为主调，从传统的自然美学中取材，通过创新的工艺，赋予年轻化的表达，最终带给用户轻薄时尚，而又极具内涵的产品。关于这款产品的更多详细信息，可以关注12月22日的vivo新品发布会。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

云隐

最新资讯

Find N2 Flip悬停拍摄新体验

热门视频

ThinkBook K3 & K4体验评测

新品评测

OPPO Find N2 Flip上手评测
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录