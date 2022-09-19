因苹果未开放API接口，微信尚未适配灵动岛

作者：毛毛

【天极网手机频道】iPhone 14 Pro系列的灵动岛还是比较有看头的，灵动岛在待机下以长条椭圆形呈现，当有来电提醒、AirPods连接、Face ID认证、Apple Pay、AirDrop、AirPlay、Apple Watch解锁iPhone、充电和低电量提醒等通知时，灵动岛会变化它的形态，以便让用户能够更直观地接收到这些信息。用户还可以通过长按唤出控制选项，可显示App当前的状态，同时也能实时变化显示重要的提醒、通知和活动，当时苹果在发布会上称灵动岛“交互动画十分流畅丝滑”。整体来看光是苹果将丑陋的感叹号开孔化身为灵动岛功能这一点，还是大获用户好评的，但微信目前尚未适配灵动岛，还是有点可惜的。

有部分用上iPhone 14 Pro系列的用户表示在运行微信时，消息弹窗只能显示在灵动岛的下方，操作过程也没有发布会展示的那样丝滑。

近日，有位海外博主Javi就曝光了灵动岛的开发代码，他表示本是想安装完Xcode 14.1 Beta版(iOS开发程序)了解下iPhone 14 Pro的灵动岛API接口情况，但发现苹果尚未开放API接口，也就是说第三方开发人员很难自行适配灵动岛这个系统级的交互功能。如果第三方软件想要适配灵动岛需要向苹果官方申请开放API接口，这也是目前很多应用还没有适配灵动岛的原因。



图来截图源于@Javi

微信作为国内一款用户将近13亿用户的通讯服务应用程序，适配灵动岛也只是时间问题而已，其他的第三方应用程序不久之后也会陆续适配。

不过对于灵动岛这个设计，对于已经拿到手的用户来说还是褒贬不一的，有部分网友表示在光线强烈的环境下，iPhone 14 Pro 系列的开孔和灵动岛的黑色 UI 会有明显的色差，“感叹号”挖孔区域的黑色更深一些，这对于有强迫症的用户来说可能不太友好。

如果对灵动岛感兴趣的用户，不妨再等一等。但是对于一名有电量焦虑的用户来说，灵动岛显示“放大版”的低电量真的是大可不必，这会使得用户更加焦虑的。

大家觉得呢？