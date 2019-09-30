OPPO Reno2ÃÈ³è´ó×÷Õ½ ÅÄ³öÇåÎúÃÈ³èÊÓÆµµÄÕýÈ··½Ê½

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿ÑÛ¿´¹úÇì³¤¼Ù½øÈëµ¹¼ÆÊ±ÁË£¬ÄÑµÃµÄ¼ÙÆÚÈÃ²»ÉÙÏû·ÑÕß¶¼×¼±¸·ÅËÉÐÄÇé¿ªÊ¼»¨Ê½É¹×Ô¼Òß÷Ö÷×ÓºÍÍôÐÇÈËÁË£¬µ«ÊÇ³èÎï¿ÉÃ»ÓÐÕâÃ´ÈÝÒ×ÅÄ£¬Ëµ²»¶¨Ò»²»Ð¡ÐÄ¸ßºýÕÕÆ¬ºÍÒ»¶Ñ±íÇé°ü¾Í´Ë²úÉúÁË¡£ÒªÏë½«×Ô¼ÒÃÈ³èÅÄµÄ¿É°®ÓÖÓÐÈ¤£¬OPPO Reno2¿ÉÒÔÖúÄãÒ»±ÛÖ®Á¦¡£
¡¡¡¡ÎÞÂÛÊÇÅÄ¡°Ó²ÕÕ¡±»¹ÊÇÅÄÊÓÆµ£¬OPPO Reno2¶¼ÄÜÂú×ã¡£µÃÒæÓÚÆäºóÖÃ4800Íò³¬ÇåÖ÷Éã+800Íò³¬¹ã½Ç+1300ÍòÖ±Á¢Ê½³¤½¹¾µÍ·+200ÍòºÚ°×·ç¸ñ¾µÍ·×éºÏ£¬OPPO Reno2¿ÉÊµÏÖ5±¶»ìºÏ¹âÑ§±ä½¹£¬×î¸ß20±¶ÊýÂë±ä½¹£¬²¢ÇÒÖ§³ÖOIS¹âÑ§·À¶¶£¬ÅÄÉãÔË¶¯ÎïÌå¡¢°µ¹â»·¾³ÏÂ³¤ÆØ¹âÅÄÉãÎïÌå»Ãæ²»ÈÝÒ×ºý£¬±íÏÖÁ¦³öÉ«¡£
¡¡¡¡ÔÚÊÓÆµÅÄÉãÉÏ£¬OPPO Reno2ÓµÓÐÊÓÆµ±ä½¹¹¦ÄÜ£¬Æä½èÖúÁËFusionÍ¼ÏñÈÚºÏ¼¼Êõ£¬Èý¿Å²»Í¬½¹¾àµÄÉãÏñÍ·ÐÍ¬¹¤×÷£¬Ê¹µÃOPPO Reno2¿ÉÒÔÍê³É´Ó³¬¹ã½Çµ½³¤½¹³¤´ï5±¶µÄ»ìºÏ¹â±ä£¬Ïàµ±ÓÚÍûÔ¶¾µÒ»ÑùÊ¹ÓÃ£¬ÎÞÂÛ¶¯ÎïÓÐ¶àÔ¶£¬¶¼ÄÜ¹»Í¨¹ýOPPO Reno2¿´µÄÇåÇå³þ³þ¡£
¡¡¡¡OPPO Reno2µÄÖØÍ·Ï·¡ª¡ªÊÓÆµ³¬¼¶·À¶¶»ñµÃÖÚ¶àÓÃ»§µÄ·è¿ñ¡°´òcall¡±¡£OPPO Reno2´îÔØUltra SteadyÊÓÆµ³¬¼¶·À¶¶£¬½áºÏOIS¹âÑ§·À¶¶ºÍEISµç×Ó·À¶¶£¬ÊµÏÖÊÓÆµÅÄÉãÖÐµÄ³¬¼¶·À¶¶£¬ÀýÈçÔÚ»§ÍâÅÄÉãÒÑ¾·Å·É×ÔÎÒµÄ¹·×Ó£¬OPPO Reno2¶¼ÄÜ¹»ÅÄ³ö½ÏÎªÎÈ¶¨ÇÒÇåÎúµÄÊÓÆµ»Ãæ¡£´ËÍâ£¬OPPO Reno2ÀûÓÃ3mic¹¦ÄÜ£¬´ïµ½½µ·çÔë¡¢3DÂ¼Òô¡¢Â¼Òô±ä½¹µÄÐ§¹û£¬ÓÈÆäÊÇÂ¼Òô±ä½¹£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ¾«×¼µÄÈ·¶¨ºÍ·Å´óÒôÆµ¡£
¡¡¡¡¸øÃÈ³èÅÄÉãÊÇÒ»¼þ±È½Ï¼è¾ÞµÄÈÎÎñ£¬¶øOPPO Reno2¾Í¿ÉÒÔÖúÄãÅÄ³öÕý¾µÄÃÈ³èÊÓÆµ£¬¹úÇì³öÓÎ£¬±ðÍü¼Ç¸øÄãµÄ¹·×ÓÅÄÉãÒ»¶Î»îÆÃÈ¤Î¶µÄvlog°¡!Ä¿Ç°£¬OPPO Reno2ÒÑ¿ªÊÛ£¬8GB+128GB°æ±¾ÊÛ¼ÛÎª2999Ôª£¬»¹ÓÐ³¬¶à¹º»ú¸£Àû£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÍ¨¹ýOPPO¹Ù·½ÉÌ³ÇÒÔ¼°¾©¶«¡¢ÌìÃ¨¡¢ËÕÄþµÈµçÉÌÆ½Ì¨ÁË½â¹ºÂò¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á