Jony Ive离职原因曝光：艺术与商业之间的永恒冲突难平衡

作者：大飞哥

【天极网手机频道】说起Jony Ive的名字，哪怕你不是果粉也或许对其或多或少有一定了解。他于2019年离开苹果，此前和乔布斯一同负责了这家科技巨头的诸多主要产品的设计与开发。

近日，在《纽约时报》一篇基于Tripp Mickle的新书《史蒂夫之后：苹果如何成为一家价值万亿美元的公司并失去灵魂》的文章中，揭示了Jony Ive离开苹果的深层原因。

该文章首先强调了Jony Ive与乔布斯之间的关系，详细介绍了标志性iMac的研发。Jony Ive与乔布斯两人以密切合作著称，乔布斯经常去公司的设计工作室。

然而，随着库克的加入和乔布斯的去世，Jony Ive在苹果的工作发生了很大的变化。库克对设计的兴趣似乎比乔布斯低，在Apple Watch研发期间到工作室的次数要少得多。

据报道，在Apple Watch的关注点从时尚转向健身的过程中，Jony Ive曾与库克接触过，因为他感到疲倦并打算退出该行业。此外，Jony Ive也和同事就晋升和管理数百名员工发生过争论，他希望设计团队仅维持在20人左右。

由于担心Jony Ive的离职会影响股价，库克只好减少了Jony Ive的职责，并任命他为首席设计师。那时，苹果公司很少有人知道Jony Ive的沮丧和倦怠。

这些变化也导致Jony Ive的工作方式发生巨变，从几乎每天进行产品评论变成了有时几周都不做评论。

此外，库克在不断改变公司的方向，包括聘请前波音公司财务主管James Bell担任公司董事，以取代营销主管Mickey Drexler，而Jony Ive并不支持这一改变。库克让财务部门拥有更多发言权的做法也激怒了Jony Ive。

在Jony Ive决定离开时，在2019年6月的一个晚上，他将他的设计团队召集到剧院，一起看了电影《Yesterday(昨日奇迹)》，这部电影探讨了“艺术与商业之间的永恒冲突”。在看完电影之后，Jony Ive告诉他的团队成员：“艺术需要适当的空间和支持才能成长。”

一天后，设计团队被告知要清空与Jony Ive会面的日历，Jony Ive告诉他们，随着新大楼的完工，他在公司的时间也即将结束。Jony Ive赞扬了这个团队，并向他们保证他将继续通过他的设计公司LoveFrom担任苹果顾问。