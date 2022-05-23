芯片级超清夜景，OPPO Reno8系列影像体验

作者：云隐

【天极网手机频道】OPPO Reno系列，在影像体验方面，一直以来都深受好评。在OPPO Find X5系列发布时，其搭载的马里亚纳MariSilicon X芯片，带来了更加出色的影像表现。当时笔者就在想，倘若厂商将芯片下放至Reno系列上使用，或许会让该系列产生质的变化。而在今日，OPPO Reno8系列发布，一切也成真了，芯片级的超清影像体验，无论是拍照还是视频，体验均是相当优异。

在此之前，还是简单介绍一下马里亚纳MariSilicon X芯片。作为OPPO自研的首款影像专用NPU芯片，马里亚纳MariSilicon X实现了18TOPs@Int8(等效72TOPs@Int4)的惊人算力、领先行业的20 bit Ultra HDR能力，实时RAW计算等四大突破。尤其在夜景拍摄方面，有着其他手机所不能比拟的影像表现。

以OPPO Reno8 Pro+为例，其采用“5000万像素广角主摄像头+800万像素超广角摄像头+200 万像素微距镜头”后置三摄影像模组，以及与索尼定制的双影像传感器，在进光量方面有着一定的优势。

从具体的夜景样张来看，马里亚纳MariSilicon X超强的算力，将失去的色彩精准地还原出来，色彩的丰富性与饱满程度，不亚于白天光线充足的场景。同时，在降噪效果上也处理得比较到位，不会让照片糊成一片，涂抹感相对比较低，更没有出现所谓的“鬼影”。

以上两张则是在拍摄视频时的截图，动态情况下的整体清晰度比较高，色彩与笔者见到的基本一致。马里亚纳 MariSilicon X超强的HDR处理能力和万亿比特/秒级别的片上内存子系统，克服海量数据计算中的内存墙难题，使4K级别的复杂HDR融合计算得以轻松实现。同时，再配合更加智能的HDR 5.0算法，Reno8 Pro+能够实现暗部纯净、亮部出彩，动态范围出众的20bit Ultra HDR视频。

光从影像来看，马里亚纳MariSilicon X芯片的强力加持，将OPPO Reno8系列的影像提升至一个相当高的行业水准，在同档位的手机中，基本是顶尖的存在。这种打破常规定位的产品，对于厂商来说无疑是一种挑战，但也是一种机遇与实力的象征。毕竟，消费者在手机产品的选择上，OPPO Reno8系列自然会成为其在同等价位下绕不开的选择。