专属如意兔生肖设计，OPPO Reno9兔年定制红正式开售2499元起

12月10日，OPPO Reno9兔年定制红全渠道正式开售，镜头模组处的兔年专属设计生动活泼，背面采用丝绒玻璃和纳米级流光焕色工艺，带来顺滑亲肤的细腻触感和明亮纯粹的色彩，且该新品薄至7.19mm、174g，56°握手曲线设计实现贴合手掌的舒适握感。在配置上，OPPO Reno9兔年定制红和普通版保持一致，共有8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，2499元起售。

OPPO Reno9兔年定制红12月10日正式开售，2499元起

OPPO推出红色定制版手机由来已久。2017年1月，OPPO发布首款新年定制版手机R9s，此后每逢年底或春节OPPO便推出一款与十二生肖相结合的“新年红”定制手机，增强新年欢乐喜庆的热闹氛围。Reno9兔年定制红是OPPO推出的第五款新年红生肖定制款手机，通过丝绒玻璃工艺和纳米级流光焕色工艺在玻璃材质上改变细腻微观晶体结构，带来丝绒般柔和触感和焕亮明丽的正红色，镶嵌在相机模组的“如意兔”生肖设计生动活泼，搭配顶部的“星空顶”设计，尽显时尚浪漫。

OPPO Reno9兔年定制红专属如意兔生肖设计

今日十点，OPPO Reno9兔年定制红全渠道正式开售，用户在OPPO商城、京东、天猫、苏宁易购等线上购买新机可享受12期分期免息、买手机加购Enco R系列立减100元、500元互联网权益礼包等福利政策;用户也可选择OPPO线下门店购买，除了享受与线上相同福利政策，还可享以旧换新最高补贴1300元、Reno9系列碎屏保买一年保两年等众多福利。更多新品信息与购机优惠政策，敬请关注OPPO官网。