天玑8100-Max强力加持，Reno8 Pro+体验再升级

作者：云隐

【天极网手机频道】在OPPO的众多产品线中，OPPO Reno系列的用户群体相对比较多，且大部分集中在年轻用户中，因而这款产品往往也更符合年轻人的喜好。自上一代Reno7系列发布以来，已有将近半年的时间，相信不少人都在期待着新一代的Reno。就在5月23日，OPPO正式召开发布会，更新了旗下的Reno系列，为我们带来了全新升级的OPPO Reno8系列，具体性能表现如何，我们一起来看看。

作为一款轻旗舰，OPPO Reno8系列除了全面升级的影像之外，在性能方面的实力也不容小觑。我们主要以OPPO Reno8 Pro+为例，进行一番性能体验。在配置上，OPPO Reno8 Pro+搭载的是联发科旗舰级芯片――天玑8100-MAX移动平台。其采用领先的5nm制程工艺，相比上一代性能提升12%，能效提升25%;同时采用先进的GPU 架构，图形性能提升29%。配合LPDDR5与UFS3.1高速闪存，组成“性能三件套”，理论上是能够带来相当不错的性能体验。

小编先将其在安兔兔跑分上进行综合跑分测试，跑出了将近82万分的数据，整体性能较之上一代确实提升了不少。当然，具体表现如何得看实测。接着小编又选择了热门手游《王者荣耀》进行了游戏实测，测试环境为：连接WiFi、关闭蓝牙与定位、开启自适应刷新率、声音与亮度均为50%、游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画质”，进行一局游戏。

测试结束后，OPPO Reno8 Pro+跑出了一条稳定的曲线，帧率基本稳定在120FPS左右，并没有出现卡顿、掉帧等不适情况。在整个游戏的过程中，OPPO Reno8 Pro+搭载的最高1000Hz极限触控响应，让技能的跟手性也相当灵敏，基本都是指哪打哪，没有丝毫的滞后感。这充分说明了手机厂商对于芯片的调校相当到位，能够最大程度地释放出芯片原有的性能，带来顺畅丝滑的游戏体验。

而与游戏体验相关的另一大因素自然是散热能力。OPPO Reno8 Pro+在散热方面采用行业独家的超晶石墨散热系统，散热总面积对比上代提升2.2倍。为了实测其散热效果，小编又以相同的测试环境，进行了1小时的重度游戏测试，记录前后的温度变化。从具体的数据来看，前后9℃左右的温度差，散热效果还是比较可靠的，即使是在夏天，也不至于出现烫手的情况。

游戏前温度

游戏后温度

与此同时，在整个游戏过程中，OPPO Reno8 Pro+内置的X轴线性马达以及Hyperboost全链路游戏稳帧技术，让小编的游戏体验上升了不止一个台阶。技能释放时的振感，超清高刷屏幕的震撼视效，再结合丰富的音效，全沉浸式的游戏体验不外乎如此。如果你是游戏发烧友，那么OPPO Reno8 Pro+的游戏体验绝对能够满足你的特定需求。

此外，本次的OPPO Reno8 Pro+配备了4500mAh的大电池以及80w的超级闪充。其采用OPPO独家的电池智能健康引擎，以仿生自修复技术将电池寿命提升至2倍，即使是4年后电池依旧持久耐用。根据OPPO的官方测试数据，仅10分钟就能为手机充电45%的电量，整体的充电与续航能力十分强大，并不用担心游戏到一半却出现手机没电的尴尬情况。

从整体性能来看，OPPO Reno8 Pro+以天玑8100-Max为基础，通过专业的调校，以及各种软件技术加持，软硬兼施让性能充分释放，同时功耗方面也能控制得住，属实是比较难得。小编认为，追求性能或游戏体验的小伙伴，同等价位下，OPPO Reno8 Pro+或许是个不错的选择。