再次开启！魅族免费换电池活动返场，支持16/17系列！

作者：骷

【天极网手机频道】今年六月初，魅族就在新品发布会上推出了全新的用户关怀以及产品焕新计划，魅族将为老款手机提供「产品焕新计划-免费换电池」服务，目前已经提供了三批机型。

这项活动会根据不同机型分批次为用户提供免费更换电池的服务，不仅节省了用户自行更换的时间及成本，又能避免用户使用质量不过关的电池所带来的安全问题，确实是为用户带来了不错的体验。

如今，魅族宣布「产品焕新计划：免费换电池」活动返场，魅族 16s 系列、魅族 16th、魅族 17 系列返场登记开启，这也让上一次错过登记的用户这有了一次重新换电池的机会，可以说是对粉丝的又一大福利了。

但是在这项活动推出之初，还是引来了不少网友的吐槽。魅族公布了首批支持免费换电池的机型：魅族15、魅族15Plus、魅族Note7、魅蓝Note5、魅蓝S6共计五款手机。但是这些机型最新的也已经发布超过四年时间了，早已经十分卡顿，并且换电池根本治标不治本，解决不了任何问题，而且参与方式也有点麻烦。

参与的用户首先填写登记意愿信息，然后分享活动获得50元优惠券，等待客服在15个工作日内的联系方式，确认安排之后需前往指定网点或者邮寄到魅族售后更换电池，最后等待寄回。并且因为魅族的线下网点非常少，唯一的渠道就是邮寄来回，且不说用了四年以上的用户是否有意愿更换电池，毕竟都用了四年了，大概率不会有一台备用机，难道让用户再去买一台然后送去换电池吗？

并且还有用户吐槽，称魅族想要维持老机型的占有率，但是却在时间、机型、方式等方面做了限制，让不少用户都难以提起更换的意愿，而且好几款机型早就已经过了其使用周期，卡顿现象严重，根本不是更换电池就能解决的。

作为魅族最受欢迎的16th、16S以及17系列，可以说是目前魅族用户覆盖范围最广的人群了。魅族17系列发布于2020年的5月份，过去仅仅两年，搭载了高通的旗舰级芯片骁龙865。自从魅族与高通和解之后，魅族手机在性能上也有了一定的竞争力，魅族17就是这样一款在市场上充满竞争力并且饱受好评的产品。

而16th则是魅族首款采用高通旗舰芯片的魅族旗舰机型，承载着不少魅友最后的希望。这款机型一经推出也如粉丝所料，瞬间点燃手机市场。凭借不愿妥协的对称式设计以及最后的执着，魅族16th做到了不是异形屏的全面屏。

为了更极致的视觉观感，魅族16th选用了一块18:9比例的屏幕，通过收窄上下边框、隐藏听筒等设计，屏占比高达91.18%，带来更强的视觉冲击感。同时由于全面屏的加入，mBack实体按键被取消，取而代之的是横线版的mBack，配合魅族的震动马达，手感细腻有酥麻，十分享受。

对于这款被魅友认为是魅族最有希望重返手机排行榜的机型，最后却因为受限于产能问题，无奈销量没有一飞冲天，但比起以往还是好上不少。

如今还有许多魅友保留有这款经典机型，所以这次魅族能够推出换电池的活动，确实给不少粉丝送去了福利。