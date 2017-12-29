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一文知晓苹果"旧款iPhone降速门"的来龙去脉

Yesky天极新闻 2017. 12. 29 作者：Apollo 责编：唐富强
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】目前，苹果“降速门”事件受到了外界的巨大关注，成为当下的热门事件。面对媒体与消费者的口诛笔伐，一向以“霸道态度”出名的苹果也不得不发表了致歉声明。

　　今天，苹果正式发表声明，就降低旧iPhone性能一事向消费者道歉。但其强调，并没有采取任何措施故意缩短任意一款苹果产品寿命。

　　此外，针对“旧iPhone降速”苹果也给出了具体的解决措施：给过保的iPhone电池替换费用从79美元降到29美元以及明年初会发布一个软件更新方便用户查看电池健康信息。


一文知晓苹果"旧款iPhone降速门"的来龙去脉

　　虽然问题的解决办法出来了，但是对于该事件的起始，相信不少国内果粉仍不太清清楚。下面就让小编给大家梳理一下这件事的来龙去脉。

　　事实上，关于旧款iPhone变慢有着这样一个传闻：库克桌子上有一个按钮，每当新iPhone发布时，当其按下按钮，用户手中的2年前的旧iPhone就会变慢、卡顿。


一文知晓苹果"旧款iPhone降速门"的来龙去脉

　　当然，大家一直以为该事件只是传闻，直到后来部分用户在更换电池后“无意”发现手中旧iPhone6s跑分变快了。

　　后来大量Reddit 用户在对iPhone 6/6s进行GeekBench跑分后，发现更换电池后iPhone 6s跑分数据大大提高。基于这些案例，Reddit 用户得出了一个结论：旧的iPhone 6/6s卡顿变慢与电池的老化有关。

　　后来，对于这一结论，美国跑分系统Geekbench 4软件的开发者、Primate Labs创始人约翰-普尔(John Poole)针对iPhone 6s 、iPhone 7等设备，分别对其在iOS 10.2、iOS 10.2.1以及iOS 11.2版本下进行测试，用数据证明了该结论。同时，普尔还发现苹果通过每次改变iOS系统来限制处理器的速度。


一文知晓苹果"旧款iPhone降速门"的来龙去脉

　　普尔认为，苹果是故意通过掩盖电池性能让用户误以为是自己的手机应该换了，他们不会想到电池才是触发手机性能下降和意外关机的主因。

　　面对越来越多的事实情况出现，苹果公司表示确实限制了部分老款iPhone的性能，限制处理器峰值性能可以降低能耗，从而避免老设备电池耗尽自动关机。

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
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