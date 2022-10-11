苹果推出iOS 16.0.3正式版，修复iPhone 14 Pro通知延迟问题

作者：毛毛

【天极网手机频道】距离上一个iOS 16版本才隔了17天，苹果在今天又推送了iOS 16.0.3正式版，主要修复iPhone 14 Pro上的来电和应用通知可能会延迟或不送达、iPhone 14机型上进行CarPlay电话通话时出现麦克风音量过低、iPhone 14 Pro相机启动或在不同模式间切换的速度可能会很慢等问题，如果有用户遇到以上这些情况，建议更新，没有以上问题的建议不更。

上一个版本iOS 16.0.2就修复了iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max通过第三方应用软件(微信、抖音、QQ等)拍摄时相机出现抖动，导致拍摄的图片过分模糊的问题。不过近几年大家也都发现了，苹果现在推出的系统一般都是修复上一个版本的问题并且自带一些bug，后面又继续推带bug的版本，就是没有用户能用得称心的那一天。

除此以外，苹果还在未来几周内推出准备iOS 16.1版本，届时将带来目前iOS 16最初推出时没有的几个功能，包括实时活动功能帮助在锁屏上实时了解正在发生的事情、开始提供Matter支持(智能家居连接标准，使兼容的配件能够跨平台一起工作)以及iCloud共享照片库，家庭成员可以通过一个独立的iCloud库无缝共享照片，最多六个用户可以协作使用。

另外，有消息称iPhone 15 可能成为苹果首款弃用 Lightning 端口，改用 USB-C 端口的 iPhone。只不过改用 USB-C 端口之后，大概率不会提升 iPhone 的快充体验。虽然无法明显改善快充速度，但是 iPhone 从 Lightning 改用为 USB-C 可以有更快的传输速度、更加便捷。