全球首发天玑8200！性能神机iQOO Neo7 SE核心配置曝光

【天极网手机频道】iQOO日前官宣将于12月2 日举办新品发布会，除了iQOO 11 系列旗舰外，还将推出一款中端机型―― iQOO Neo7 SE。11月28日，性能神机iQOO Neo7 SE核心配置亮相，其将全球首发天玑8200，更配置了增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1，三者共同成就 “性能神机”，展现强悍性能实力，带来优秀的游戏体验，能够120分钟高帧畅玩《王者荣耀》，助力用户轻松畅游王者峡谷。

据了解，天玑8200将采用目前旗舰SoC普遍采用的台积电4nm制程，除了拥有强悍的性能表现之外，更有出色的能效比，足以持久输出强悍性能。除此之外，iQOO Neo7 SE更配备了增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1，两大核心配置看齐旗舰，与天玑8200，带来出众的性能表现，能够以117.3FPS的高帧率畅玩《王者荣耀》足足120分钟。

根据外界爆料消息显示，iQOO Neo7 SE总体上将延续前作的设计思路，或将采用6.78英寸AMOLED屏，支持120Hz高刷，后置三摄、大容量电池，以及120W快充。它将以强悍性能，带来同价位领先的性能表现和持久流畅的游戏体验。目前，iQOO Neo7 SE现已全渠道预约，喜欢的朋友不妨关注一下。