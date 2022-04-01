iOS 15.4.1发布，修复电量消耗过快问题

作者：大飞哥

【天极网手机频道】4月1日，苹果发布了iOS 15.4.1升级补丁、同时iPad、Mac、Apple Watch和Apple TV、HomePod也迎来的系统升级。

先来看iOS 15.4.1，其包含了针对iPhone的错误修复和安全性更新，建议所有用户升级。iOS 15.4.1的编译号为19L452。几周前，苹果发布了iOS 15.4，加入了佩戴口罩时支持面容ID解锁功能，同时还有全新Emoji表情等。

iOS 15.4.1包括以下针对 iPhone 的错误修复：更新至iOS 15.4后，电池电量可能较预期消耗更快;盲文设备可能在导览文本或显示提醒时不响应;Made for iPhone 助听设备在部分第三方App中可能连接中断。

此外，iOS 15.4.1和iPadOS 15.4.1还修复了AppleAVD的问题，这一问题可能允许App以内核权限执行任意代码。苹果表示，这个漏洞可能已被广泛利用，所以希望所有用户都尽快更新新系统。

值得一提的是，本次更新是在新款iPhone SE和iOS 15.4发布后大约两周发布的，这可能是iOS 16之前的最后一次重大功能更新。iOS 15.4使用户能够在戴口罩时使用Face ID，为Siri引入了性别中立的美国英语语音，并添加了大量新的表情符号等。

苹果今日还发布了iPadOS 15.4.1、watchOS 8.5.1和tvOS 15.4.1等，同样是修复bug和安全更新，但它们也增加了对Apple Business Essentials程序的支持。苹果称Business Essentials为“一个完整的订阅，可以无缝地将设备管理、24 x 7支持和云存储结合在一起”。

再来看看macOS Monterey 12.3.1，这是继去年10月份推出的macOS Monterey操作系统之后的一个小更新。macOS Monterey 12.3.1是在macOS Monterey 12.3推出两周后推出的，上一次更新带来了重要的通用控制特性。

macOS Monterey 12.3.1更新可以通过系统偏好设置的软件更新部分在所有符合条件的Mac上下载。

根据苹果的发布说明，macOS Monterey 12.3.1引入了一个可能导致游戏手柄等蓝牙控制器在通过某些Beats耳机播放音频后与Mac断开连接的修复。它还解决了一个可能导致USB-C或Thunderbolt外部显示器在连接到2018年的Mac mini作为辅助显示器时，设备无法打开的错误。

该更新修复了以下问题：USB-C或Thunderbolt外部显示器在连接到Mac mini(2018)作为第二显示器时无法打开;蓝牙设备，如游戏控制器，在通过某些Beats耳机播放音频后，可能会与Mac断开连接。