五一节“机惠”大放送！各大官网“上新”快来看一看

作者：毛毛

【天极网手机频道】可能要赶在五一节的大优惠，国内4月发布的新机基本在这几天全部开售了，一时间又到了我们该做选择的时候了，当然，如果你愿意可以不做选择，全要是最好的。接下来让我们看看各大官网“上新”的产品有哪些推荐吧。

vivo X80 Pro

专业影像旗舰vivo X80系列已于4月25日正式发布，作为vivo品牌最新的旗舰产品，vivo X80系列秉承对手机影像与性能的不断思考和技术探索，带来第二代双芯旗舰，将影像与显示性能彻底释放。自研芯片V1+，不仅在原有影像层面上再次进化，还突破性地运用在性能与显示领域，再次定义第二代双芯旗舰标准。

自vivo X70系列加入了自研影像芯片V1之后，vivo X系列的影像能力可谓是“一骑绝尘”。这次，vivo X80系列带来了全新升级的V1+芯片，进一步提升其综合影像能力。在硬件方面，vivo X80 Pro后置搭载的是5000W像素独家定制GNV超大底主摄、4800W像素超广角镜头、1200W像素蔡司人像微云台、800W像素潜望式超远摄。

vivo X80系列提供高通骁龙8Gen1与联发科天玑9000的双平台旗舰芯片选择。作为高通目前最先进的4nm制程工艺手机芯片，相比上一代骁龙888 CPU性能提升10% ，GPU渲染速度提升30%，AI算力至高提升400%。天玑9000采用台积电4nm工艺，拥有极佳低温、低功耗、长续航能力，满足旗舰消费者的需求。

价格方面，vivo X80系列提供假日(青蓝绿色)、旅程(橙色)、至黑(黑色)三种颜色可选，售价5499元起，目前新机正在热销中，感兴趣的朋友不妨前去了解。

OPPO K10

OPPO近日更新了旗下的K系列产品，带来全新的OPPO K10系列。作为一款主打顺畅游戏体验的轻旗舰，OPPO K10在各方面的表现其实都是符合预期的，而在游戏方面则更为出色。目前OPPO K10系列正在热销当中，售价仅1999元起，性价比相当高。

外观设计上，OPPO K10提供了冰魄蓝、暗夜黑两种配色，背面采用一体式机身背板，亚光磨砂的高级质感与超醒目的“K-10”镭射符号，硬核属性彰显无遗。OPPO K10将使用在Find旗舰产品上的行业难度极高的G3连续曲线设计用在K10机身设计上，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。屏幕搭载的是一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面显示效果更为流畅丰富。其中，120Hz刷新率支持6档变速调节，在保证用户优异视效体验的同时，还能兼顾功耗，延长续航。

配置方面，OPPO K10配备的是天玑8000-MAX，采用台积电5nm制程工艺打造，4+4 八核CPU架构设计，包含4个主频为2.75GHz的Arm Cortex-A78核心，GPU部分采用Arm Mali-G610六核GPU，性能与能效超过了骁龙870。为了进一步提升游戏体验，OPPO K10加入了UFS3.1极速内存、LPDDR5运行内存组成了满血版“性能铁三角”。同时，配合金刚石VC液冷散热系统、HyperBoost 极限稳帧、X轴线性振动马达以及立体双扬声器等配置或技术，OPPO K10带来了极致顺畅的游戏体验。

售价方面，OPPO K10 8+128GB版本售价1999元，8+256GB版本售价2199元，12+256GB版本售价2499元。目前，已在官网及各大电商平台开售，现在购买还能享多重新机福利，感兴趣的朋友可以前去了解一下。

iQOO Neo6

在游戏手机领域，iQOO手机绝对是独树一帜的存在，不少用户也正因为其游戏体验而入手了iQOO手机。近期，游戏性能旗舰iQOO Neo6正式发布，双芯的加持下，游戏体验相当出色。

核心配置方面，iQOO Neo6采用双芯配置：全新一代骁龙8移动平台与独立显示芯片 Pro。全新一代骁龙8移动平台作为高通最新的4nm制程工艺的芯片，性能表现毋庸置疑，增强版LPDDR5与超频版UFS 3.1组成的“性能铁三角”，iQOO Neo6的性能足以排在行业前沿水平。而独立显示芯片 Pro，更为用户带来了高帧游戏自由，包含可让用户享受超越原生帧率的“帧率提升模式”，以及可使游戏高帧率运行同时实现更低功耗的“高帧低功耗模式”，目前已适配包括《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》在内的21款主流手游，独具“双10倍触控微操”也能让游戏玩得更畅快。

外观上，iQOO Neo6拥有黑爵、朋克和蓝调三款复古未来主义设计的配色。其中，“黑爵”配色采用萤石AG玻璃工艺，星光点点的磨砂质感，带来视觉与触觉交相融合的双重体验。“朋克”和“蓝调”则采用素皮材质，更增添了几分时尚气息，均符合年轻人的主流审美。屏幕方面，iQOO Neo6搭载的是一块6.62英寸的 E4原画屏，全场景支持“60Hz/120Hz/智能切换”三档调节，更拥有屏下双控压感、双路线性马达和封闭式立体双扬携手打造的次世代游戏操控感，游戏时的视效体验相当优异。

售价方面，iQOO Neo6 8+128GB版本售价2799元，8+256GB版本售价2999元，12+256GB版本售价3299元;享6期免息， 5月4日前购机用户加享半年延保。目前新机正在热销当中，千万别错过了。