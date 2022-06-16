618大促折叠屏手机最新战报来袭：vivo X Fold斩获多平台“双销”冠军

作者：弈秋

【天极网手机频道】在刚刚开启的618大促中，vivo首款折叠屏手机X Fold首战告捷取得开门红。根据vivo官方发布的战报显示，vivo X Fold分别斩获天猫折叠屏手机销量&销售额双冠军、京东折叠屏手机&6000元以上安卓手机榜单销量&销售额双冠军，是名副其实的折叠屏手机产品中的爆品。

vivo X Fold是今年4月11日正式发布的，到618大促已经过去了两个多月的时间，严格意义上来说算不上是新机，为何在这次618大促的揭幕战中，vivo X Fold依然可以拔得头筹呢？事实上，从vivo X Fold的发布、预售、开售开始，X Fold就一直是一机难求的状态。甚至在预售期间，vivo X Fold在某些第三方平台则需要加价3000元到4000元，而官方提供的12GB+512GB和12GB+256GB两种配置价格分别为9999元和8999元。作为vivo品牌首款折叠屏产品，vivo X Fold代表了vivo对于高端手机的理解，即通过对于手机技术和体验的全新探索，带给消费者更加高效、便捷和具有创造力的手机使用体验。

综合来看，vivo X Fold集合了多项行业领先技术，在屏幕折痕优化、屏幕技术、铰链耐久性等方面全面超越此前的折叠屏产品，是目前市面上配置领先、体验更好的折叠屏手机。在整个折叠屏手机的组成当中，铰链的好坏直接关系到折叠寿命和折痕，因此vivo X Fold搭载了航天级浮翼式铰链，除了几乎可以忽略的折痕外，vivo X Fold还在前不久成功挑战吉尼斯世界纪录，成功拿到了吉尼斯世界纪录的认证。在折叠30万次后vivo X Fold依然可以正常工作，做到了真正的耐用可靠。

而在屏幕方面，vivo X Fold的内屏和外屏都采用了顶级屏幕技术，是名副其实的内外双旗舰。vivo X Fold内外屏幕均支持120Hz高刷新率，并采用E5发光材质，配合自主研发的内外屏色彩校准方案，内外屏不管是亮度、流畅度还是色彩方面的一致性都更高，切换更连贯、顺畅。另外，vivo X Fold还是全球首款3D超声双屏幕指纹折叠屏手机，突破了行业内千篇一律的侧边解锁，在使用便利性、抗干扰性和安全性方面均有突破和提升。

同时，vivo X Fold还在芯片性能、续航、影像系统等方面搭载了一系列旗舰配置，以独特的使用体验引领折叠屏市场进入2.0时代。在内折屏手机产品当中，vivo X Fold的配置是绝对的领先王者。

为了打造真正意义上的旗舰，vivo X Fold搭载了4nm MEP工艺的全新一代骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片，配合超频版UFS3.1闪存和增强版LPDDR5运存，vivo X Fold写入、读取更快。而针对商务人士更加注重的隐私问题，vivo X Fold还支持硬件级加固防护。同时，vivo X Fold还通过千镜安全架构，保证在芯片层、内核层和框架层以及应用层的全方位手机运行安全。

专业影像方面，vivo X Fold搭载蔡司光学镜头和蔡司T*镀膜，可以使镜头体积和综合光学性能获得提升，更可有效解决色散等问题，同时拥有强大的抗眩光能力，将高分辨率传感器性能发挥到极致，也帮助用户捕捉光影效果更纯净的照片。不仅如此，vivo X Fold还搭载了旗舰中少有的蔡司全焦段四摄，可满足用户全场景使用需求，配合蔡司自然色彩、蔡司超级夜景、蔡司质感人像等全场景大师级效果，vivo X Fold的拍照效果远近皆好、清晰真实。

能够取得这样的首销成绩，其受欢迎的程度可见一斑，这也是因为离不开本身过硬的产品力。目前，vivo X Fold正在各大电商平台、实体渠道如火如荼销售中，感兴趣购机的朋友可以到官方商城了解商品活动详情。