三星或将推卷轴屏设备：今年晚些时候发布

作者：夏初

【天极网手机频道】折叠屏设备的发展已经有几年了，行业大厂像三星、华为都推出了不止一款折叠屏设备，小米、OPPO、荣耀等厂商也均在折叠屏机型领域有所探索和建树。三星作为最早推出折叠屏机型的行业巨头，在折叠屏领域积累了十分丰富的经验，并且还在探索全新的折叠屏方案。

日前有可靠的三星计划泄密者表示，三星今年将在其智能手机产品线中增加第三款可折叠设备，该设备可能具有独特的可卷曲外形。消息人士透露，三星内部为今年预计的型号使用的代号包括 B4、Q4和N4，其中B4和Q4被认为分别与Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4有关，而N4则指完全的新设备。

知名科技博主@冰宇宙也暗示三星的第三款可折叠设备将于今年下半年发布，不过他透露，新设备的代号实际上是“Diamond(钻石)”，并表示它“很有可能”具有可卷曲的外形尺寸。在回应这一说法时，著名的显示器分析师Ross Young表示，他上次听说该设备的生产已经推迟到2022年以后，他将核实并确认这一说法的可信度。

目前消费级市场并没有量产的所谓卷轴屏设备，OPPO曾经在2020年推出了这一理念的实体机型――Oppo X 2021。这款机型的屏幕可以像画卷一样伸展开来，日常屏幕尺寸为6.7英寸，展开的时候能达到7.4英寸，屏幕比例为4:3，画面更广，视觉体验更开阔。另外一名科技博主@数码闲聊站也表示，OPPO要商用卷轴屏，明年将是一个新的节点。三星也曾在2021年展示了一款带有可滑动OLED显示屏的概念智能手机，但它与真正的消费产品还有一段距离。

三星开发卷轴屏同样也透露出行业趋势――手机还有更多的形态可供发掘。今明两年，各家厂商势必会在折叠屏、卷轴屏这一领域展开一番较量，也让我们共同期待。