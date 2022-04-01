苹果正式推出新付费订阅产品，帮企业管理软件

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【天极网手机频道】4月1日消息，苹果推出了一款新付费订阅产品，它面向企业用户，可以帮助企业设置、管理、安装iPhone、iPad、Mac软件。新产品名叫“Business Essentials”，使用时用时每位员工每月收费2.99美元至24.99美元。

借助这款新产品，企业老板或者系统管理员可以安装企业软件、设置密码政策、追踪或关闭丢失的手机笔记本、控制云存储访问。如果是高级用户，苹果还会赠送Apple Care积分，维修设备时可以使用。

我们都知道，苹果越来越重视“服务”所带来的营收。2021年苹果服务业营收增长27%，达到684亿美元。从另一个角度看，苹果越来越看重企业销售，希望能推出更多产品帮助企业走向混合办公模式。

对于苹果来说企业市场很有吸引力，Google、微软通过向企业、学校出售工具和软件赚了很多钱，苹果比之前更为重视这一市场的前景。不过Business Essentials并不是一款与Google微软直接竞争的产品，它只是用来管理苹果设备的。

根据苹果的介绍，Business Essentials将会整合微软Azure、Google Workspace。Business Essentials瞄准的目标主要是规模较小的企业，尤其是没有专门IT部门的企业。

Business Essentials最多能支持多少用户？苹果并没有直接透露，但只是提到产品适合员工不到500人的企业。