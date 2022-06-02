安兔兔发布5月旗舰性能Top榜，搭载天玑9000的X80全系登榜

作者：墨将

【天极网手机频道】凭借出色的性能表现与不错的功耗比，联发科推出的天玑9000无论是绝对实力，还是口碑都超出业内外预期。用数据说话：安兔兔4月发布的安卓旗舰手机性能榜单上，天玑9000机型便获得了第四的好成绩，前三都是清一色的游戏手机。而将它送上这个成绩位置的，便是号称天玑9000之王的vivo X80。

无独有偶，新发布的5月安兔兔性能榜单上，vivo X80不仅蝉联上榜，且榜单中同时出现了vivo X80 Pro的身影，搭载天玑9000的X80全系杀入榜单，性能实力几乎能与一众骁龙8电竞手机抗衡，“天玑9000之王”称号可谓实至名归。

是天玑9000之王，更是调教之王

惊艳的跑分成绩背后，彰显的是vivo誓要将天玑9000全部性能潜力激发出来的决心。作为国产手机自研芯片的引领者，vivo X80系列这一代所要解决的一大问题，就是如何将vivo自研芯片V1+与联发科天玑9000实现调通、调透。为此，vivo与联发科投入超过300人，历经近一年的时间进行双芯联调，终于做到了同样的芯片，更强的体验。

所谓最好的合作就是相互成就。通过此次联调，天玑9000发挥出了在其他同平台机型中从未有过的性能实力，vivo也由此成为了行业内第一个做到将自研芯片与天玑9000芯片调通的厂商，并在与联发科天玑9000平台的深度联调中产出30多项技术专利，引领国产第二代双芯手机技术潮流。

是天玑9000之王，更是游戏之王

说到vivo自研芯片，这一代V1+也在第一代V1的基础上变得更强，它既是一颗影像芯片，又是一颗独显芯片。在vivo自研芯片V1+的协调激发下，天玑9000的性能和能效表现也发挥到极致，在游戏方面实现了大型游戏无压力畅玩，以及插帧消除低帧游戏的画面卡顿感。

作为天玑9000游戏之王，vivo X80系列还率先首发了GPU Fusion游戏超分功能，而且是目前所有搭载天玑9000机型中唯一上线该功能的机型。有了自研芯片V1+与天玑9000的双“芯”合璧，vivo X80用优异表现通过KPL赛事用机测试认证，给玩家带来堪比电竞手机的游戏体验，是当之无愧的手机界“头号玩家”。

不仅一款称王，更要款款称王

vivo X80系列最令人惊喜的亮点之一，是此次“全系升杯”的产品策略。不同于其他厂商将好料全部堆给“超大杯”的惯用套路，vivo X80系列在标准版上就使用了天玑9000芯片+自研芯片V1+的最强组合，成为史上最香的标准版。

除了双芯合璧之外，在散热、续航、屏幕这些与消费者体验息息相关的方面，X80系列都做到了全面拉满。在X80和X80 Pro身上，配备了超大超多层的VC液冷散热。三星E5材质的低功耗超感屏，也为超强游戏性能，提供了更出色的视觉效果呈现。包括游戏玩家最爱的X轴线性马达、双扬声器等，X80系列也都一一配齐。

不是所有旗舰，都能成为“天玑9000之王”。vivo X80系列之所以能成为今年上半年口碑销量双丰收的王牌旗舰，其背后是对于soc联调的钻研与用心、对于使用体验的不断打磨，以及从消费者需求出发的满满诚意。这样的厂商与产品，值得所有媒体与消费者的点赞，也希望在vivo的引领下，江山代有“王者”出，更多优秀产品能够出现在消费者的视线中，带来更多的惊喜与期待。