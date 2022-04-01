共同成长，苹果启动5000万美元供应商员工发展基金

作者：大飞哥

【天极网手机频道】3月末，苹果宣布启动一项投资5000万美元的供应商员工发展基金，为供应商员工带来更多学习和发展技能的机会。这项基金还包括与权利倡导人士、大学与非营利组织建立新的合作关系及深化现有合作关系，从而继续推动苹果为供应商员工赋能的工作，并在全行业促进对工作场所权利的了解与尊重。

作为5000万美元新承诺的一部分，并且基于苹果在这一领域的长期努力，公司将与供应商合作伙伴通力协作，放大工作者的呼声。这包括支持国际劳工组织的电子产品行业工人权利项目以及国际移民组织拓展权利培训的工作，并推行该组织业界领先的负责任劳工招聘工具。

“我们所做的一切都以人为先。我们自豪地宣布一项新的承诺，来加速进步，为供应链的员工提供更多机遇。”苹果环境与供应链创新高级总监Sarah Chandler表示，“与权利倡导人士和教育界领袖一道，我们将继续推动新的创新，为人与自然提供支持。”

“在国际移民组织，我们深知供应链责任十分复杂，必须由创新、成果和合作来推动。”国际移民组织管理与改革副总干事Amy Pope表示，“这项工作必须以改善人们的生活为核心任务。国际移民组织和苹果的合作已在苹果自身的供应链取得了成果，并为业内其他企业开辟了值得效仿的道路。为了促进真正的改变，我们需要全球工人、非政府组织、政府和行业通力协作。苹果新的承诺将为全球工人带来可感知的深远福祉。”

苹果还发布了第16次年度供应链中的人与环境报告，该报告完整描述了苹果及其供应商对公司供应链员工的支持，向清洁能源的转型，以及在尖端技术领域的投资。

实际上，苹果从2008年起提供面对面及在线教育、技能培训及强化课程，为供应链员工提供掌握新技术及领导技能的机会。随着供应商员工发展基金的启动，苹果大幅加强了对这些教育项目的投入，为其供应商员工及周边社区带来新的教育资源，以发展现在与未来的工作所必需的技能。

新的教育计划将面向全球供应商员工提供培训与课程，初期将率先在美国、中国、印度和越南启动。2023年底前，苹果预计将有超过10万名供应商员工参与新的学习机会，包括领导力培训、技术认证，以及编程、机器人、先进制造基础(包括绿色制造)方面的课程。

这些新的计划建立在苹果长期以来的承诺上，即对供应链员工进行投资，以在全球范围内推行制造业的最佳实践。迄今为止，苹果的供应商员工教育计划惠及人数已超过500万。

根据其供应商行为准则，苹果要求所有供应商向员工提供关于工作场所权利的培训。迄今为止，苹果全球供应链已有超过2300万人接受了工作者关键权利的培训。

通过与国际移民组织和国际劳工组织这两个联合国下属工人权益机构的合作，苹果将拓展这项工作，创造新的项目、培训与工作者反馈机制，帮助确保供应链员工享有安全、受尊重的工作环境。

作为新的供应商员工发展基金的一部分，苹果还将宣布与劳工权利专家、组织和联合国下属机构开展一系列新的合作，并深化现有合作。

这其中包括：与国际劳工组织开展新的合作，在电子产品供应链促进基本劳工权利。开展新的活动，在 Apple 供应链推行行业领先的数字化工人权利培训计划。深化与国际移民组织的合作，在 Apple 供应链推广 Apple 在国际移民组织支持下开发的负责任招聘工具包。该工具包将很快面向全行业企业开源。开发交流平台，提升现有独立的工作者热线的知晓度，以助于供应商员工分享反馈意见或表达对工作场所的担忧。