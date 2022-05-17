Counterpoint最新报告： 250-399美元区间vivo市场占有率第一，S系列名列前茅

作者：云隐

【天极网手机频道】在过去的第一季度中，手机行业的各项调研数据基本已经出炉，相信有关注的大众，对于手机行业目前的发展状况也有了一定的了解。今日，Counterpoint Research又发布了一则关于中国手机模型销售跟踪的报告，我们一起来简单看看。

根据Counterpoint的报告显示，中国智能手机市场在2022年第一季度的中高端市场同比增长近10%，占整体销售额的25.5%，比两年前该细分市场的16.9%份额显着扩大。这充分说明了中高端市场的用户群体相当庞大，基于互联网丰富的资源以及5G技术的高速发展，该用户群往往通过多方对比，来寻找适合自己的机型。因此，领先的智能手机品牌纷纷布局中高端市场，推出了多款型号数量，来满足细分市场对功能不断增长的需求。

其中，在250-399美元细分市场，vivo在第一季度表现最佳，以28.2%的份额占据第一，在该细分市场的145款机型中，vivo的S12名列前茅，占总销量的近9%。在vivo的产品线中，vivo X系列已经逐渐往高端市场布局，从今年发布的折叠屏vivo X Fold、大屏旗舰vivo X Note以及影像旗舰vivo X80系列来看，vivo将自身的优异配置或技术基本都融入在X系列中。而中高端市场的则被S系列所替代，因此也更容易被市场所看见。

当然，市场曝光度也并不是代表一切，最终考验的还是手机本身。作为面向年轻群体的轻旗舰系列，vivo S系列一直以年轻时尚的外观设计、均衡稳定的性能体验打动用户，获得用户的一致好评。而即将到来的vivo S15系列，又会带给我们以什么样的惊喜，我们不妨期待一下。