荣耀80 GT官宣定档 超帧双芯突破性能壁垒

【天极网手机频道】前不久，荣耀发布了荣耀Magic Vs与荣耀80系列，凭借着出色的各项配置，两款产品在各自定位的市场，都获得了不少用户的一致好评。而在日前，荣耀又官宣了一款新品――荣耀80 GT，同时公布了部分配置信息。

据了解，荣耀将于12月26日召开荣耀全场景新品发布会，届时荣耀将会发布相关新品，其中就包括了荣耀80 GT。从外观设计来看，荣耀80 GT后盖采用特殊纹理设计，后置影像模组则为双方形设计，内嵌三颗摄像头与一颗闪光灯，但目前还不知具体的影像参数。正面则是一块直屏，符合“GT”的定位，侧重游戏体验。

从配置来看，荣耀80 GT将会搭载第一代骁龙8+移动平台，配合荣耀的Turbo X系统引擎，整体性能将会迈入行业第一梯队。同时，荣耀也表示，本次的荣耀80 GT将会采用双芯策略，其还将内置一颗超帧独显芯片，通过双芯联调突破性能壁垒。

笔者以为，荣耀80 GT凭借着旗舰双芯，在性能方面自然能够跃居行业前沿水平。与此同时，虽然目前这块直屏并没有过多的信息曝出，但从此前荣耀80系列的表现来看，这款侧重性能体验的产品，其屏幕素质自然也不会差，势必能够给用户带来更为极致的游戏体验。

此外，在本次荣耀全场景新品发布会上，荣耀还将会发布一款全新的平板――荣耀平板V8 Pro，其将会搭载12英寸大屏、天玑8100、MagicOS 7.0等配置，主打智慧互联，预计也能够带来旗舰级的体验。更多相关信息，可以关注12月26日的荣耀全场景新品发布会。