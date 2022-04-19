五一出游还带着“长枪大炮”？这些手机就能搞定

作者：毛毛

【天极网手机频道】马上迎来五一小长假，胆子够大的人东拼西凑可以拥有一个长假，再加上春季是出游的好时节，利用好长假出去游玩是个不错的选择。不过但凡跟旅游扯上关系的必定是离不开手机拍摄的问题，很多人并不会随身携带各种专业拍照设备，更多的人是选择用手机拍摄，并且在后期进行修图，简单方便又快捷容易上手，更难得的是现在很多手机都有视频模板，对爱拍短视频的用户简直是福音。影像要求越高，对手机性能实力也就越高，如何挑选一部出色的出游手机，看完这篇你就知道啦。

OPPO Find X5 Pro

国产手机品牌中最具代表性之一的OPPO，在2月下旬发布了“双芯旗舰”OPPO Find X5 Pro，作为OPPO今年的首款旗舰产品，OPPO Find X5 Pro的综合实力还是非常强的，尤其是影像方面表现尤为突出。OPPO Find X5 Pro搭载双IMX766主摄，拥有悬浮防抖(广角)+自由曲面镜头(超广角)的加持，搭配OPPO自研的NPU芯片马里亚纳 MariSilicon X以及哈苏调校，纸面参数可以说是相当豪华。

作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，OPPO Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。尤其是夜景照片表现，主要得益于它搭载的自研影像专用NPU芯片马里亚纳 X，配合13通道光谱传感器及自研环境光预测算法，能够更好地还原真实的环境光源信息，改善白平衡效果，拍出更具自然色彩的照片。

OPPO Find X5 Pro搭载高通全新一代骁龙 8 Gen1旗舰处理器。这款处理器采用领先 4nm 制程工艺，搭载第七代AI引擎，在性能方面的表现较骁龙888性能提升30%，能效比提升25%，强大的AI性能将覆盖更多图像处理的场景，性能更强功耗更低。

OPPO Find X5 Pro搭载的研影像芯片+骁龙8Gen1处理器组成“强芯脏”，让Find X5 Pro在屏幕、性能、影像上发挥着无短板的超强实力，是带出游玩的不二之选。

售价方面，OPPO Find X5标准版，搭载马里亚纳X芯片与高通骁龙888，8GB+128GB版售价3999元，8GB+256GB版4399元，12GB+256GB版4799元。Find X5 Pro 搭载马里亚纳X芯片和全新一代骁龙8，8GB+256GB版售价5999元、12GB+256GB版售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元。Find X5 Pro 天玑版，全球首发搭载旗舰级天玑9000处理器，12GB+256GB版售价5799元。感兴趣的用户不妨去线下门店体验一下。

vivo X Note

vivo X Note是近期大势新机，虽定位是商务旗舰，但影像能力可是十分能抗的。为了带来远近皆好，清晰真实的影像效果，vivo X Note前置搭载一颗1600万像素镜头，后置搭载了旗舰少有的全焦段旗舰四摄模组，5000万像素0IS超大底主摄+4800万像素114°超广角主摄+1200万像素IMX663专业人像镜头+60倍OIS潜望式超远摄镜头给用户带来高质量影像体验。

vivo X Note镜头搭载蔡司T*镀膜，拥有强大的抗眩光能力，增强可见光透过率，提高画质且准确还原物体色彩。除了硬件参数，vivo X Note还搭载了vivo自研影像芯片V1，在整体影像系统中，V1可同时服务于用户在拍照和录像时的影像需求，能够通过软件与硬件的强强联合，配合更高速处理优化的算法，实现影像实力的显著提升。简单来说，V1芯片的主要能力就是聚焦在夜景和视频等方面，并且为用户带来更优质的影像体验。

同时，得益于V1在高速数据处理方面的优势所在，vivo X Note能够在低功耗条件下实现实时预览，在拍照预览界面即可看到接近成片的亮度效果并手动调节想要的曝光强度，期间手机会提示夜景拍摄所需时间并保证手机稳定性。

虽然是一款专业影像芯片，但vivo V1芯片的能力并不止步于手机摄影。近年来，手游成为不少人使用手机时不可忽视的需求之一，商务人士也不例外，而高帧率高分辨率的手游对于手机的性能与功耗都提出了不小的挑战。加之vivo X Note有着全新一代骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片的加持，采用先进的4nm MEP制程工艺，基于ARMv9指令集公版Cortex核心打造的Kryo780 CPU，集成 Adreno730 GPU和骁龙X65 5G基带等，带来更强劲动力和更畅爽体验。

售价方面，vivo X Note 8GB+256GB版本售价为5999元、12GB+256GB 版本6499元、12GB+512GB版本 6999元。首销期间购买vivo X Note加99元，可获得价值329元的50W无线闪充座，目前新机正在热销中，感兴趣的用户不妨去线下门店体验一下。

这两款“新鲜热辣”的新机型是近期热议度极高的，旅游带出门不亏。高颜值，有实力关键续航还给力，还要什么自行车呢，快考虑下手吧。