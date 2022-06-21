年轻人为什么换不动手机了？价格只是其中主要因素

作者：弈秋

【天极网手机频道】6月21日，网上一则微博热议话题#年轻人为什么换不动手机了#引起了笔者的关注。在笔者看来当下年轻人为什么换不动手机了，综合大家的讨论来看是以手机的价格和手机更新迭代快这两方面为主要原因。

该热议的话题下介绍到一位从业11年的手机卖家告诉记者，今年以来的销量跟往年同期相比，至少降低了50%。手机市场的惨淡放到了大众面前，年轻人对手机的消费热情下降最让手机厂商们头疼，换机周期从过去的一年半拉长到三年，甚至更久。可能实体店销量下降还可以理解，不过纵观整个手机市场，确实这一两年的行情手机销量没有那么好。

这也体现在了一些数据上，在今年的一季度，中国大陆智能手机市场的表现持续落后于全球市场，仅出货7560万台，同比下滑 18%。中国信通院的报告称，中国智能手机4月份出货量 1769万部，同比下降 34.4%。

年轻人不换手机的因素五花八门，例如手机价格、手机更新频率太快、手机存储运行、充电续航等，而手机价格和手机更新频率太快这两方面的因素是被网友提及最多的。现在手机厂商不断提升了手机整体的综合素质，各个方面都尽量满足用户的用机需求。虽然强调手机的主打定位是影像、游戏或商务等某方面比较突出的内容，但是综合全方面的表现其实是越来越强的。

买一部手机使用个三四年以上是基本没什么问题。现在每一年的手机更新迭代速度越来越快，但彼此之间的差异化却是越来越小，大家也只能在观望中等手中的机子不好用了才考虑去换新手机。

一方面价格原因确实还是大家最为关注的主要因素，而手机行业也似乎默认了这么一个价位段。性价比较高的手机可以卖到一万多，而常见的大家普遍消费起的价位也还是几千块。想想自己花了好几千元买的手机，如果没有出现那种很明显的卡顿和运行加载慢问题，以上只要不是很大的问题还能继续坚持用。没有什么特殊原因，自然也就没有想要换机的需求了。

另一方面现在的手机更新迭代比较快，有的网友可能这个月咬咬牙买了新手机，但是还没到两个月的时间下一部手机又推出了。大家还普遍感觉到大体上并没有特别大的变化，除了一些方面有所差别。自然是让用户的换机时间不断拉长了，特别是那种两三年前买的一部手机到现在还可以正常使用，一考虑后的确并没有立刻换机的必要。

曾经多样化的手机市场，现在一去不复返了。用户也不知道该如何选择，只能衡量一下才会考虑。其实也可能是出于当下使用的手机的性能越来越好，不像以前那会儿用一两年就卡到老是死机。现在的手机用了两三年，还都比较流畅。总之日常使用，大家基本买了一部手机会用几年，最后迫不得已用腻了用坏了才换手机。

手机是日常接触的通讯工具，也是比较贵重的物品。只要遵循良好的使用习惯，对于年轻人来说属实耐用是不需要经常换的。虽然手机更新频率快，但是用户的需求也是在与时俱进的，以致于手机行业内卷越来越严重。不过看来这也是件好事，毕竟是侧面说明了手机厂商们一直在不断创新突破行业的瓶颈。所以这个话题其实不单是在询问年轻人，或许对于手机厂商们来说也是值得思考一下的问题。