天玑骁龙双首发还不够？vivo X90系列宣布全球首发索尼IMX758！

【天极网手机频道】前段时间联发科发布下一代旗舰芯片天玑9200，vivo表示vivo X90系列将首发天玑9200芯片，而vivo X90 Pro+早已被曝光搭载骁龙8 Gen 2芯片。vivo随后官宣将于11月22日发布vivo X90系列新机，这也意味着vivo将会同时首发天玑9200和骁龙8 Gen 2。今日，vivo宣传称，vivo X90系列将全球首发索尼IMX758!

不得不说这次vivo算是为vivo X90系列赚足了眼球，先是首发天玑骁龙双平台，后来又暗示全系将会搭载自研的V2影像芯片，如今更是宣布首发索尼最新的IMX758镜头，可见vivo对vivo X90系列信心之足。

vivo今早宣布首发索尼IMX758，并且配文“超越想象的专业人像，全球首发SONY IMX758，两颗独立人像镜头再超越”。可以看出vivo这次打算将vivo X90整个系列都打造成影像手机，凭借vivo在影像领域多年的摸爬滚打，vivo确实也具备这样的实力。

这次vivo X90系列将包含三款新机，分别为vivo X90、vivo X90 Pro和vivo X90 Pro+三个版本，其中除了vivo X90 Pro+首发搭载骁龙8 Gen 2之外，其他两款机型都将首发搭载联发科的天玑9200芯片。

联发科宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。天玑9200采用Immortalis-G715 MC11的GPU，在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。

在GFXBench 5.0测试中，天玑9200的GPU跑到了66.4帧，比起A16的53.3帧和A15的53.6帧都有着大幅度的提升，这让不少用户都感到十分意外，联发科竟然在GPU方面超过苹果A系芯片。

而在今天高通发布的骁龙8 Gen 2中，性能同样不可小觑，在CPU方面，骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%。在GPU上，骁龙8 Gen 2所搭载的新一代Adreno GPU在性能方面提升25%，能效提升45%。

两款芯片都支持最新的硬件级光追效果，这也意味着vivo X90全系支持硬件级光追，不过具体的游戏优化还要等到发售之后才能一探究竟。vivo X90系列除了首发两款性能暴涨的手机芯片之外，还将搭载自研V2影像芯片。

据vivo表示，这次V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。同时vivo还和联发科积极展开合作，让V2芯片与天玑9200旗舰平台之间建立全新的高速通信机制，实现数据和算力的优化协调与高速协同。

虽然vivo X90系列首发IMX758，不过vivo X90 Pro+会采用小米12S Ultra上同款的一英寸大底IMX989，这颗已经在小米12S Ultra上经过市场验证的镜头，能让vivo X90 Pro+提升多少画面效果，还是十分值得期待。

尤其是vivo一直以来都选择和蔡司合作，小米加徕卡的组合将这颗一英寸大底做出了徕卡味儿，那么vivo和蔡司携手能否带来更具特色的成像效果，也成为这款机型上有关影像系统的一大看点。

从目前官方放出的真机图来看，vivo X90系列的背部设计遭到不少用户的吐槽，由于硕大的镜头模组，导致背后镜头区域非常大。同时vivo并没有将这么大的圆形模组做对称式设计，而是放在偏向左侧一方，使得强迫症患者十分难受。而上下两个部分通过一根金属条分割开，带来极具辨识度的观感。

但是对于不喜欢如此设计的用户而言，这样的设计可能会劝退用户购买vivo X90系列新机。随着发布会的临近，越来越多有关vivo X90系列机型的消息被放出，这次vivo确实下了血本，也更让人期待最终的vivo X90系列能否惊艳到用户。