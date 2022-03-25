150W让手机充电无忧！realme真我GT Neo3将于3月30日0点开售

作者：惜

【天极网手机频道】3月22日，realme发布全新定位升级潮玩电竞旗舰真我GT Neo3，将质价比进行到底极致定价1999元起!不止是参数升级，更是体验的全面越级!2022，旗舰射门员王者归来!

搭载天玑8100+独显，双芯联动;旗舰影像处理器：IMX766+OIS;轻薄手感：8.2mm+188克AG玻璃机身，更是首发搭载150W光速秒充，并提供“4500mAh+150W光速秒充”和“5000mAh电池+80W快充”两个版本供用户选择，其中150W光速秒充备受关注。

真我GT Neo3搭配150W光速秒充，并通过莱茵快充安全认证。为了确保充电安全，realme还在真我GT Neo3手机中内置独立电源控制芯片，能够对手机的充电状态进行实时管理，保证充电又快又安全。

作为可能是目前充电最快的手机，真我GT Neo3的光速闪充备受科技圈关注，近期就有数码博主对这款新机进行了充电测试，从肥威的测试数据中我们可以看到真我GT Neo3前3分钟的充电可谓神速，在150W光速闪充的加持下，前五分钟可将手机电量提升到40%以上;10分钟就可以把电量从0%提升到63%。实实在在的改变充电习惯，摆脱充电焦虑。随充随用只需5分钟，满血复活，不耽误开黑激战，不耽误上班踩点。

与以往800次充电循环次数设计的电池不同，真我GT Ne3在支持150W光速秒充的情况下，将手机电池的寿命提升一倍到1600次。也就是说，真我GT Neo3电池在经过1600次完整充放电之后，其有效容量依然≥80%，用户无需担心手机电池老化带来的问题。可以说realme解决了用户的后顾之忧，让用户可以放心的享受闪充给生活带来的便利。

此外，150W光速秒冲充电器还能兼容45W PD和PPS，最高20V的充电电压可以为笔记本充电，真正实现一个充电头满足各种设备需求。

除了闪充外另一个令机圈关注的热点不外乎真我GT Neo3的双芯了。做为王者荣耀全国大赛官方指定用机，性能方面毋庸置疑。

真我GT Neo3搭载年度神U天玑8100+独显，在性能、能效比方面以大幅优势超越前代，给玩家带来最稳、最流畅的电竞体验。同时钢化VC液冷面积高达4129mm2，可以纵情峡谷，无惧手机发热烫手影响发挥，这下掉星又少了一个借口。

真我GT Neo3除了“狂飙黑”的纯黑色版本外，另外提供了蓝色的勒芒和白色的银石赛道版。潮酷的设计外观在前篇一律的手机中极具标识度，AG 玻璃工艺更是带来内敛细腻温润的手感，触摸时轻柔舒爽，不易于沾染指纹;在不同的光线和角度下，机身的色彩会有不同，可谓是一面一色，面面出彩!真我GT Neo3的勒芒蓝更是有时下最流行的克莱因蓝的基因，春季出街，有了这款时尚单品，最in的仔还不是手到擒来。

摄影方面，真我GT Neo3搭载旗舰级别的IMX766 5000万像素主摄，800万像素超广角镜头和200万像素的微距镜头;前置一颗1600W镜头，还配备超多好玩的模式，等你入手解锁。

目前，真我GT Neo系列手机在各大平台预售中，手机将于3月30日0点开售。价格方面，150W闪充版德真我GT Neo3售价分别是2699元(8GB+256GB)2899元(12GB+256GB)，首销限时立减100元让到手价分别为2599元和2799元;80W闪充版真我GT Neo3价格分别是1999元(6GB+128GB)、2299元(8GB+128GB)、2599元(12GB+256GB)。