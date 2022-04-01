《时代》公布2022年全球100大最具影响力企业：苹果、微软、TikTok上榜

作者：大飞哥

【天极网手机频道】北京时间4月1日，《时代》杂志评选出2022年全球100大最具影响力企业。其中，中国企业比亚迪、TikTok上榜，亚马逊、苹果、英伟达等科技企业连续2年入榜。

榜单分为5个部分，分别是先锋(Pioneers)、巨头(Titans)、领导者(Leaders)、创新者(Innovators)及颠覆者(Disruptors)。

其中，“巨头”公司包括苹果、比亚迪、福特、IBM、微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、英伟达、辉瑞、Netflix、迪士尼和亚马逊。

对于苹果，《时代》认为，整个2022年苹果都显示了自己的力量，它在隐私方面的努力值得肯定，比如推出App Tracking Transparency。ATT推出意味着苹果靠着隐私牌成为营销赢家。

领导者企业则包括美版“饿了么”DoorDash、Spotify、索尼、民宿巨头Airbnb等企业。

而这100家企业仍然以为美国企业为主，当中70多家总部在美国，包括福特、Capital One、UPS、Meta、Netflix、DoorDash、微软等。10家企业总部在欧洲，比如Spotify。

中国企业方面，字节跳动旗下短视频应用TikTok入选“颠覆者”这一部分。《时代》对它的评语主题是“爆红”。现在有超过10亿用户在使用TikTok，使得它成为了社交媒体巨头的最大现实威胁。另外，比亚迪入选了“巨头”部门。

不过，去年上榜“巨头”榜单的台积电、三星，以及去年入榜“颠覆者”企业的特斯拉，今年皆落选。