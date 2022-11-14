不拼大底拼像素，三星S23 Ultra或为首款2亿像素骁龙8 Gen 2机型

【天极网手机频道】这两年来，不少手机厂商开始从卷像素到卷算法、卷大底，就连iPhone也才到今年才从1200W像素升级到4800W像素，还是以为了多帧合成。但在这样的趋势之下，三星似乎依然打算继续堆高S23 Ultra上的镜头像素。

此前有关三星S23 Ultra的信息就已经遭到了曝光，这次三星S23 Ultra将会全球统一使用骁龙8 Gen 2芯片，并且后置2亿像素主摄，这也意味着三星S23 Ultra可能成为全球首款或许也是唯一一款配备2亿像素的骁龙8 Gen 2机型。

这颗镜头可以提供1200万像素、5000万像素和2亿像素三种模式，光圈为F/1.7。根据此前的爆料，三星有两款2亿像素的自研传感器，飞别是三星ISOCELL HP1和ISOCELL HP3。不过前者已经确定由摩托罗拉的新机搭载，那么留给三星S23 Ultra的可能就是ISOCELL HP3。

国行版本的Galaxy S23、S23 +和S23 Ultra都获得3C认证。认证显示，Galaxy S23和 Galaxy S23+都配备相同的EP-TA800充电器，设备标识符确认这些设备是为中国市场准备的。而Galaxy S23 Ultra有些出乎意料地也是25W充电头，不过外界猜测该机的国际版仍然会支持最高45W的充电速率。

最近也有网友放出三星S23 Ultra的渲染图，从图中可以看到，新版的渲染图在边框方面有所加宽，相比S22 Ultra 只是窄了一点点，并没有像此前爆料的那样大幅缩窄。爆料称，三星 S23 Ultra的外观和上一代差别不大，采用了类似的设计。该机搭载6.8英寸微曲面屏，尺寸为163.4 x 78.1 x 8.8mm，略宽于三星S22 Ultra的163.3 x 77.9 x 8.9mm。

而搭载骁龙8 Gen 2的三星S23 Ultra也早就现身Geekbench，该测试设备取得了1521分的单核成绩和4689分的多核成绩，成绩非常出色。作为参考，搭载骁龙8 Gen 1的Galaxy S22 Ultra的最高分分别为1200/4200分。列表显示测试设备有8GB内存，预计该机将提供至少12GB内存的版本。此外，这款手机运行的是安卓13系统，大概是OneUI 5。

有网友将其与前不久刚刚上市的iPhone 14 Pro Max对比，该机搭载了苹果今年最为顶尖的A16芯片，A16芯片采用台积电N4P的第三代5nm工艺制程打造，并且带来了一些相对温和的性能提升。相比起原来的 5nm “N5” 制造工艺，N4P 提供了 11% 性能提升、22% 能源效率提升以及 6% 密度提升。

在Geekbench中，A16的单核跑分为1879分，多核为4664分。可以看出单核方面，搭载骁龙8 Gen 2的三星S23 Ultra相比A16芯片还有着一定的差距，而多核方面三星S23 Ultra的4689分已经超越了A16的4664分。

这次骁龙8 Gen 2的提升也让三星S23 Ultra受到了空前的关注，从爆料来看，这款机型极有可能在明年1月初正式与消费者见面。不过考虑到其如此极致的配置加上去年三星S22 Ultra售价高达9699，今年S23 Ultra可能会过万，这对于用户的钱包来说倒是个巨大的挑战。