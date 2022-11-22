2023 vivo影像加手机摄影大赛全面启动，传递“人文之悦”

【天极网手机频道】11月22日，vivo新一代影像旗舰X90系列今日正式发布。在发布会上，vivo同时宣布启动2023 vivo影像加手机摄影大赛(以下简称“大赛”)。大赛联合vivo全球影像战略伙伴蔡司，以“人人都是创作者”为核心理念，面向世界各地的vivo手机用户征集作品，鼓励创作者通过丰富多元的影像表达，展现生活中最真切的人文情感。

自2020年以来，大赛已成功举办两届，规模和影响力逐年提升，已累计在全球范围内征集超过50万幅投稿作品。今年，作为vivo用户的专属摄影盛事，大赛在维持专业度和权威性的基础上，以vivo人性化专业影像实力为加持，对大赛评委阵容、投稿单元设置、审核标准、奖励机制等进行了调整升级。

2023 vivo影像加手机摄影大赛官方报名通道visionplus.vivo.com即日开启，征集将于2023年5月8日截止。参赛者也可以通过vivo相册内图片分享页“一键投稿影像加大赛”功能、vivo摄影及vivo短视频内大赛专题页面进行投稿。

2023 vivo影像加手机摄影大赛启动海报

多维度升级优化，巩固专业手机摄影赛事地位

为保证大赛具有多元视角，今年大赛特别邀请了五位来自国内外不同领域的影像大师与专家：蔡司摄影专家Bertram Hoenlinger、蔡司移动摄影大使Francesco Gola、摄影艺术家、策展人荣荣、人像摄影师肖全、vivo影像副总裁于猛。

2023 vivo影像加手机摄影大赛评委

除了权威、专业的评委阵容，本届大赛在延续“人人都是创作者”的影像创作精神的基础上，全新升级了赛道――“人像”、“组图”、“风光”、“夜景”、“运动”、“事件”六大投稿单元，鼓励创作者以更丰富的视角，去捕捉不同生活瞬间，探索手机作为拍摄工具的多元可能性。值得一提的是，大赛首次设立特别环节――X90“千年影像”，倡导创作者将手机移动影像与传统中国文学结合，在影像中还原中国古诗词歌赋，期待借助科技与传统的交互，碰撞出更多创作火花。

奖项设置方面，本次大赛将在六个投稿单元中分别评选出1名单元冠军、2名单元优胜奖，并将从6名单元冠军作品中选出1个(组)作品获得“年度最佳作品”。此外，今年大赛还增设了1名“蔡司专业影像奖”和1名“X90系列最佳影像奖”， 激励更多创作者以旗舰影像产品，探索移动影像创作的可能性，完成更多先锋性的尝试。

三年持续探索与投入，激发移动影像创作热潮

通过打造专业性强、覆盖面广的手机摄影赛事，vivo见证并回应了大众愈加蓬勃的创作热忱。从第一届大赛收到的来自9个国家和地区的超过13.5万幅作品，到第二届的全球40余个国家共计超过38万幅作品，大量的创作者还原了一幅幅鲜活的世界人文风貌，也进一步坚定了vivo在影像赛道上的人文探索――通过人性化的专业影像体验，希望用技术赋能每一个人，让更多人体会到手机影像创作的乐趣。

第一届手机摄影大赛征集作品

第二届手机摄影大赛征集作品

同时，通过与集美・阿尔勒国际摄影季等专业机构合作，vivo将优质影像作品及作品背后故事呈现给了大众，并期待通过具有强烈参与感的形式，让好的影像作品被看见，让背后的创作精神被激励，以此激起更多人对移动影像创作的想象和热情。

以人性化专业影像，赋能“人人都是创作者”的移动影像时代

在vivo发起手机摄影大赛的三年间，移动影像技术的创新更迭从未停歇。正因为影像技术开发者的不懈努力和创作者源源不断的热情与想象，生活里的美好才能够随时得到记录、生命的体验也因此被无限延展。正如大赛启动片所诠释的：“只要生命还在继续向前，那就拿起手机，再加一张。”

作为移动影像领域的创新推动者，vivo通过携手蔡司等优秀的合作伙伴，力求为消费者带来人性化的专业影像体验。联合蔡司最新发布的影像旗舰vivo X90系列代表了vivo影像技术的最新突破，而同步开启的2023 vivo影像加手机摄影大赛则将为用户提供表达和创作的自由空间。

未来，vivo将在不断提升人性化专业影像实力的同时，继续夯实品牌影像文化建设，在“人人都是创作者”的时代，让更多人感受科技赋予创作的美妙体验，用影像共绘当代“人文之悦”。

2023 vivo影像加手机摄影大赛即日开启，征集将于2023年5月8日截止。更多2023 vivo影像加手机摄影大赛信息，欢迎访问：visionplus.vivo.com。