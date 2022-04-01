苹果或考虑将中国企业纳入内存芯片供应商名单

作者：大飞哥

【天极网手机频道】4月1日消息，据报道在一个关键日本合作伙伴的生产中断暴露出其全球供应的风险之后，苹果正在探索为其iPhone内存芯片寻找新供应商，其中可能将包括该公司第一个中国芯片供应商。

知情人士透露，在今年2月侨兴控股因污染而损失了一批产品后，苹果正在考虑扩大芯片供应商名单，其中已经包括美光科技和三星电子。这些消息人士称，虽然三星和SK海力士公司可能会挑起苹果芯片供应的大梁，但苹果仍然热衷于让其供应网络变得更加多样化，并抵消疫情大流行和航运堵塞带来的进一步风险。

知情人士提到，苹果现在正在测试由湖北长江存储技术有限公司生产的NAND闪存芯片样品。由于双方之间的商谈并未公布，这些消息人士不愿意透露身份。苹果已经与长江存储就合作进行了为期数月的讨论，但是他们还没有做出最终决定。据悉，长江存储隶属于芯片制造商清华紫光集团有限公司。

如果长江存储和其母公司能够获得苹果的合同，对于希望在国内建设其世界一流芯片行业的中国来说，将是一个重要的里程碑。对于希望在全国范围内建立业务的半导体企业来说，存储器通常是一个门槛，因为与先进处理器和其他逻辑芯片相比，存储器在生产时需要依靠更多的产能，而且也需要金额巨大的投资。

2016年，长江存储与一家政府运营的芯片长完成合并，该公司被看作是中国设计和开发国产3D NAND闪存的最佳机会，3D NAND闪存广泛用于存储智能手机、笔记本电脑、服务器和未来电动汽车等小工具中的数据。

测试和讨论并不能保证苹果一定会向长江存储采购芯片。知情人士表示，目前还不清楚这家企业是否能说服苹果相信其可靠性。他们说，长江存储技术至少落后当前最先进水平一代，最多只能成为苹果主要供应商(如韩国的海力士和三星)的后备选择。即使苹果对该公司的组件进行了鉴定，它也需要衡量其在产量和质量方面的可靠性。例如，京东方科技集团有限公司是另一家著名的苹果供应商，该公司花了多年时间才实现了iPhone显示屏的大批量生产。

然而知情人士称，苹果可能会决定在iPhone SE等低端设备中使用长江存储的产品。对此，长江存储和苹果的代表均拒绝发表评论。

过去两年中，零部件短缺和疫情引发的物流问题一直困扰着苹果这个全球最大的消费电子品牌，促使人们重新思考曾经依赖及时库存和全球网络的供应链的做法。

今年2月，由于材料污染，日本的两个工厂停止了生产，凸显了过度依赖某个特定供应商的风险。行业追踪机构Trendforce估计，这可能将导致闪存芯片价格在6月份上涨5%至10%。

iPhone主要是由富士康以及和硕在中国进行组装，他们从几十个不同的供应商那里获取内存芯片等部件，然后再组装成最终的设备。厂家存储可以提供一个有吸引力的、靠近其工厂的低价芯片来源，同时有可能在世界最大的智能手机市场上获得政府支持。

海通国际证券的分析师杰夫・普(Jeff Pu)估计：“长江存储将为iPhone SE提供约5%的内存，并为即将推出的iPhone 14提供3%至5%的内存。苹果将使用其产品，因为该公司提供了具有竞争力的价格。”

其中一位消息人士说，长江存储的产品依赖于一种被称为Xtacking的自主研发的技术，该技术将存储单元晶圆与支持性电路整合在一起，在某些情况下比传统技术的性能更好。