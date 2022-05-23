全新潮流Reno色，OPPO Reno8系列多元配色凝练情绪与想象

作者：毛毛

【天极网手机频道】颜值即王道这句话放在OPPO Reno系列上再适合不过了。5月23日晚，期待已久的OPPO Reno8系列正式发布，全新外观设计再次颠覆审美定义，流云双镜设计、家族式一体化曲面、完美的弧线、绝佳的触感和全新潮流Reno色都在告诉你，更薄更好看的Reno8系列让你一眼倾心。



OPPO Reno8系列实拍图

OPPO Reno8系列推出了Reno8 Pro以及Reno8 Pro+，传承Find X系列的家族设计语言，背部采用一体化流线机身，与铝合金中框过渡自然，使直线与曲线的浑然一体。摄像头模组不再使用阶梯设计，流云双镜设计使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个自然、美妙的曲线，让“极简主义”恰到好处。



OPPO Reno8系列实拍图

Reno一直引领着美学与色彩的探索。配色上，Reno8 Pro拥有一抹金色在流光特调工艺下光影变幻中体现令人迷人的“微醺”色，蓝色中若隐若现的红就如同怦然心动的“邂逅蓝”色，和充满质感的“夜游黑”色;Reno8 Pro+拥有在透明的质地下透露出清澈青绿倩影的“逍遥青”色，用轻盈姿态漫步于灰白之间的“漫游灰”色，以及经典静谧的“暗涌黑”色，从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造了潮流。



OPPO Reno8系列实拍图

Reno8系列采用星钻拓印等五重处理工艺，让Reno星钻工艺在Reno8上呈现出幻彩般的渐变， 色彩如光影般流动;航空铝材质配合升级的金属砂化工艺，防磨耐刮不留指纹。OPPO用工艺美学激活优雅色彩，让纯粹而细腻的美感随之蔓延开来。



OPPO Reno8系列实拍图

从Reno初代开始，OPPO就一直以较为圆润的中框作为主要的设计基调，在Reno8 Pro上，OPPO采用了直角中框，带来更加简洁的设计语言。实际上，OPPO在Reno6标准版上就已经试水了直角中框，而后在Reno7系列上沿用这个设计。相信是市场的正面反馈，让OPPO决心在这一代系列产品上也用上直角中框设计。加上直角中框配合高占比直屏，可以带来强烈的视觉冲击感，兼具实用的前提下，也保证了外观的持续高水准。



OPPO Reno8系列实拍图

轻薄机身设计一直是OPPO Reno系列的设计语言，通过进一步优化柔性屏幕封装工艺，让Reno8系列拥有史上最窄下边框;在对内部结构进行堆叠优化后装入4500mAh大电池、马里亚纳® MariSiliconX芯片和NFC的同时创新的布局缩短了主板长度，让Reno8 Pro+薄至7.34mm，整机重量183g，成为Reno史上最薄。



OPPO Reno8系列实拍图

正面上，OPPO Reno Pro+正面搭载的是一块6.7英寸超清屏;OPPO Reno Pro 则是一块6.62英寸的超清屏，两款机型均配备120Hz高刷和1000Hz极限触控响应，带来丝滑流畅的视觉体验，并且适配Hyperboost全链路游戏稳帧技术，即便是一款影像手机，也能成为你无往不利的电竞利器。



OPPO Reno8系列实拍图

在这个手机品牌奋力追求外观差异化而忽视美观度的年代，手机的颜值、品牌的审美本身就是差异化。OPPO Reno系列每一代谙熟颜值就是竞争力的真理，既注重内在，又有外在的真正高颜值。作为一名颜值党，在看到Reno8系列的第一眼就被吸引，完全长在了审美上。