打造原声听感，vivo全球首款真Hi-Fi无线耳机TWS 3系列发布

【天极网手机频道】11月22日，vivo全球首款真Hi-Fi无线耳机TWS 3系列正式发布。十年前，vivo第一次把专业Hi-Fi性能移植到小巧的手机中，开创了手机Hi-Fi时代;十年后，vivo再次突破，在行业内首发全链路无线真Hi-Fi技术，在仅有几克重的TWS耳机上实现了真Hi-Fi音质，这是 vivo 声学赛道的重要战略升级。全新的 vivo TWS 3 系列，将引领行业进入全新的无线 Hi-Fi 时代。

作为vivo深耕Hi-Fi行业十年之作，vivo TWS 3系列依然主打音质，为用户提供原声至上的听觉体验。aptX Lossless无损传输让vivo TWS 3系列正式开启无线无损音质时代;搭载的12.2mm超大尺寸单元为好声音注入磅礴动力;vivo TWS 3 Pro内置的独立专业音频芯片可大幅提升音频解码能力，让音乐细节更加丰富。最后，在vivo金耳朵声学实验室的调校下，vivo TWS 3系列可提供真实还原度的天籁之声。

不仅如此，vivo TWS 3系列最高可提供49dB双芯专业降噪，让用户的体验更加宁静;同时，vivo TWS 3系列还支持最高40小时续航、55ms游戏低延时、体温监测、免唤醒智能声控、多设备双连接、压感操控等功能，用户体验大幅提升。

价格方面，vivo TWS 3售价499元，TWS 3 Pro售价999元。vivo TWS 3将在11 月30日开售，搭配手机购买立减50元，首销购机立享 i 音乐会员1个月;vivo TWS 3 Pro将在12月6日开售，搭配手机购买立减 100元，首销购机立享 i 音乐会员 1 个月。

全链路无线真Hi-Fi 畅听原声音质

vivo TWS 3系列率先支持新一代aptX Lossless无损传输，结合手机端的深度优化，首次实现了全链路CD级无损音频传输，这标志着正式开启无线无损音质时代。通过aptX Lossless无损传输，vivo TWS 3系列可实现最高1.2Mbps的码流，这比传统的低码流传输高出接近4倍，即便是CD音乐经过轻微无损压缩即可保持正常传输，避免了音乐细节损失。同时，vivo TWS 3系列还与手机端进行了深度优化，通过高带宽传输技术，将蓝牙带宽最大扩展至2倍，保证了无损传输体验的稳定。另外，aptX Lossless最高还支持录音棚级超高解析力的24bit/96kHz音频传输，声音细节更加丰富。

vivo TWS 3系列搭载了独家自研超宽频单元，并且拥有极宽的音域，低频可下潜至5Hz，高频可上探至40kHz，可实现比普通单元频响宽2倍的效果，声场更是堪比双单元耳机。独特定制的3重纳米复合振膜可让vivo TWS 3系列的低音更澎湃、中音更精准、高音更清晰纯净。12.2mm超大尺寸单元搭配更精密的喇叭磁路系统设计，可带来更大的振幅范围和磅礴动力。不仅在大声音量下表现的动感十足，而且微小细节也能原声呈现。

与之前的TWS不同，vivo TWS 3 Pro内置一颗独立专业音频芯片，这可以大幅提升音频解码能力，实现Hi-Fi级别的平衡解码，全链路噪声失真低至0.002%，精准呈现音乐的丰富细节。同时，vivo TWS 3系列继续由vivo金耳朵声学实验室把关，经过上百轮的调教，可以保证每个乐器音色清晰可辨，提供真实还原度的天籁之声。

最后，vivo TWS 3系列采用了智能计算声学，可根据不同人耳听力曲线和耳道结构特征匹配专属声音模型，并根据用户的佩戴情况动态调节，虚拟出临场般的沉浸听感，为用户带来个性沉浸的全新听觉体验。

vivo TWS 3支持Deep-Live 3D全景音频，这是由金耳朵声学实验室专为其打造的专业空间声场音频引擎，它能将普通左右立体声和多声道音源还原出匹配原始场景的3D全景听感，让用户体验到身临其境的听觉效果，每首歌都是现场版。vivo TWS 3 Pro则支持360°环绕空间音频和实时头部追踪功能，与声音建立直接空间关系，并实时环绕头部调整声场位置，配合优酷、爱奇艺等APP中的多声道片源的信息，可以为用户带来沉浸影音体验。

49dB双芯专业降噪让顽固噪声闭麦

与之前的TWS相比，vivo TWS 3在超宽频声音单元、降噪算力翻番的芯片平台加持下，最大降噪深度可达48dB，综合降噪能力已经提升至之前水平的1.8倍，更可有效消除风噪、人声等更多噪音，并能适应环境噪声和佩戴状况的变化，智能调节安静和舒适程度。针对日常典型场景，vivo TWS 3提供了深度、常规和轻度三种降噪模式：智能动态降噪算法支持动态检测环境噪声和佩戴状态变化，可以自适应匹配最合适的降噪模式，兼顾安全与舒适，为用户提供恰到好处的降噪体验。

vivo TWS 3 Pro方面，得益于其内置的独立专业音频芯片和新一代高通S5旗舰音频芯片、全新三颗高信噪比数字麦克风的加持，组成强悍的降噪架构，打造再次突破旗舰级降噪体验的天花板，最大降噪深度高达49db，平均降噪深度比vivo TWS 3提升20%。针对户外场景，vivo TWS 3 Pro特别增加风声降噪算法，让用户可以专注于音乐当中，不被呼啸而过的风声打扰。另外，vivo TWS 3 Pro还新增全新辅听模式，能监测到耳朵听不到的声音，在环境声透传时做音量补偿，让原本听不到的声音也能清晰入耳。

另外，依赖于三麦克风系统，vivo TWS 3系列成为vivo首款支持全场景高清录音的无线耳机：用户不但可以用它在嘈杂环境清晰通话，还能实现Vlog 3D双耳录音，引领无线语音新体验。

续航、延迟新记录，无感体温监测，全面旗舰级交互体验

vivo TWS 3系列耳机力求给用户来带更加畅快、便捷的使用体验。续航方面，vivo TWS 3系列搭载高通全新高能效的蓝牙平台，功耗与之前相比下降20%，配合定制的超大容量电池和优异的电源管理，vivo TWS 3在关闭降噪的情况下，耳机单次续航可以达到10小时，搭配充电盒之后可以达到40小时，这是目前vivo续航最长的TWS耳机产品，成就vivo TWS最长续航记录。同时，在关闭降噪的情况下，vivo TWS 3充电15分钟就可以续航4.5小时，让用户彻底告别电量焦虑。

得益于全新搭载的蓝牙5.3，vivo TWS 3系列支持全新LE Audio蓝牙音频技术，通用LC3音频编码，在游戏时不仅可以提供高音质的无线传输，全链路延迟更是低至55ms，真正实现了音画同步，助力用户致胜决赛圈。

同时，vivo TWS 3 Pro还与专业医疗机械厂商合作，搭载了2颗定制专用温度传感器，可以实现双耳高精度测温：用户戴上耳机后仅需一键即可快速监测体温，并支持无感的持续周期监测，体温过高或过低时会及时提醒，时刻守护用户的体温健康状况。

最后，vivo TWS 3系列还支持多设备双连接、压感操控等功能。与vivo手机连接更可以达到软硬件的默契配合，可实现一键闪连、智能佩戴检测、Jove语音、查找耳机等功能，为用户打造更多妙不可言的无线体验。

4.98g轻巧机身带来舒适无感佩戴

为了让用户的佩戴更加舒适，vivo TWS 3系列在不牺牲音质和续航的前提下实现了更加轻量化的机身设计，并在耳机形体、耳套和电池仓等方面都为用户提供舒适无感的佩戴体验。通过高度定制化的组件以及精密装配工艺，vivo TWS 3实现了30%的空间利用率提升，单耳仅重4.98g，体积较之前下降6%，用户佩戴负担进一步减轻。

vivo TWS 3系列采用全新医疗级材质耳套，并且提供三种尺寸和耳塞贴合度检测功能，用户可以根据自己耳道大小不同进行选择的同时，还可以获得舒适健康的佩戴体验。同时，vivo TWS 3系列还重新调整了电池仓结构，无论什么角度都可以轻松取出耳机，取出后无需转动就能佩戴，整个流程就像呼吸一般顺畅自然。

配色方面，vivo TWS 3提供听海蓝和月光白两种外观，分别对应哑光与高亮两种质感;TWS 3 Pro则提供蓝图和留白两种配色可供用户选择。特别是蓝图配色，通过真空电镀、喷涂等多大5道的工序，在TWS 3Pro的充电盒和耳机上打造出了一致的镜面光泽的渐变质感，佩戴与上手都让人眼前一亮。

目前，vivo TWS 3系列耳机已在vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo官方旗舰店、vivo手机苏宁自营旗舰店、天猫苏宁易购官方旗舰店、拼多多、分期乐、唯品会、招商银行掌上生活、平安银行口袋商城、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道开启预售。