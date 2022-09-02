安兔兔8月手机性能排行榜公布：骁龙8+霸榜旗舰

作者：白伫

【天极网手机频道】近日，安兔兔公布了8月份国内安卓智能手机性能排行榜单。清一色的一波骁龙8+Gen1新机上榜，也就是说在旗舰榜单上这边全都是搭载骁龙8+的机型。

本次最高性能跑分为1123898，来自红魔7S游戏手机。排在第一位的机型依旧是红魔7S，作为游戏手机可以说给这个品类挣足了面子。它已经多次排在了性能榜榜首，在内部堆料和跑分成绩上红魔每次都能给人惊喜。当然在这份榜单中看到一加Ace Pro、拯救者Y70、iQOO 10、摩托罗拉Moto X30 Pro等品牌手机，最近热议的机型都在其中。

首先关于这颗制霸安卓旗舰榜单的芯片，无可置否全新旗舰平台第一代骁龙8+实现能效和性能双突破，堪称当前Android手机领域最强的处理器。高通骁龙8+基于骁龙8打造，采用了台积电4nm制程工艺。骁龙8+的X2大核心频率从3.0GHz提升到了3.2GHz，中核从2.5GHz提升到了2.75GHz，小核心从1.8提升到2GHz。使得SoC的整体功耗降低了15%，其中CPU、GPU都可在不同场景中降低最多30%的功耗。性能是一切智能手机体验的基石一点不为过。

回看这份榜单，前三名均是主打游戏的手机。作为游戏手机，性能配置体验自然不含糊。连续霸榜第一的红魔7S游戏手机，作为游戏手机，该机正面采用了一块6.8英寸的AMOLED无挖孔全面屏，支持最高165Hz的刷新率，同时还支持60、90、120、165Hz多档调节，带来了大型手游基本上都能在接近满帧下运行的沉浸式体验。

性能处理器自然是全新一代骁龙8+，与满血版LPDDR5+ UFS3.1组成“性能铁三角”。配合骁龙Elite Gaming技术，针对游戏画质、游戏音效、流畅度等方面进行优化。游戏手机标配，电池容量为4500mAh，支持120W风冷极速快充。充电头标配是165W，比较友好的是红魔手机和它的快充头的兼容性非常强，即它的快充头能给很多别的手机快充。而另外一款红魔7S Pro屏下游戏手机也排在前三，红魔7S系列游戏手机看来表现还是很好的。

在这份排行榜单上，基本都是12GB+512GB运行内存起步，最高支持16GB+512GB超大运行内存。意味着手机的运行内存越大，它同时所能运行的手机应用程序自然也就会更多。不会因为运行内存比较小而老是出现“杀后台”的情况，即玩手游的时候切出去回复消息或者接电话，不用再重新单独打开这款手游，从而进一步提升我们的日常使用体验。手机可以一次运行更多的应用程序，彼此切换之间的操作更加便捷和流畅。

拿性能手机新标杆一加Ace Pro来说，除了搭载最新的骁龙8+Gen1处理器之外，超大内存16GB，秒切后台，减少应用重载导致的开屏广告展示。原本其本身定位就很清晰，“性能用四年还够用”不算夸张。还有堪称一加史上最强散热等，性能配置可以说拉的很满。

虽然说是旗舰性能榜单，不过我们也看到能在这份榜单中出现的可以说是全面均衡发展，散热、运行内存、屏幕、影像全面出色。如聚焦在充电续航方面，全球首发200W超级闪充的iQOO 10系列等也在其中。对于忠实游戏体验的用户而言，充足的照顾到了自己的用机需求;即使不是重度游戏用户，也满足了对于用机极致性能体验的追求。

当然这份性能榜单仅仅只是一个参考，最终还是大家的实际体验来说话。目前这些机型均已开售，最近有购换手机的朋友可以到官方了解一番，有条件也可前往相应手机品牌的线下门店上手体验一把。而今年骁龙8Gne2将会提前到11月发布，大家届时也可期待一下。