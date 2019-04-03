³¬ÇåÒ¹¾°ÖúÁ¦Ò¹ÅÄÄÜÁ¦ OPPO Reno¶¨Î»Ó°ÏñÆì½¢

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿¾àÀëOPPO RenoÐÂÆ··¢²¼»á»¹ÓÐÒ»ÖÜµÄÊ±¼ä£¬Ïë±Ø´ó¼Ò¶ÔOPPOÕâ¿îÈ«ÐÂÏµÁÐÓÐ×ÅºÜÅ¨ºñµÄÐËÈ¤¡£Reno×÷ÎªOPPOÈ«ÐÂÁ¦×÷µÄÐÂÏµÁÐ£¬´ÓÍâ¹Ûµ½ÄÚÔÚ¶¼ÊÇÇ°ËùÎ´ÓÐµÄ¡£Ç°Ð©Ê±ºòÒòÎªÖªÃû¡°ÊýÂë²©Ö÷¡±ÉòÒåÈËµÄ±¬ÁÏÊ¹µÃRenoµÄÍâ¹Û´¦ÓÚ¡°°ëÍ¸Ã÷¡±µÄ×´Ì¬£¬Reno²ÉÓÃÁËÇ°ºóÎÞ¿×µÄÉè¼Æ;×óÓÒ±ß¿ò¿í¶ÈÎª1.63mm£¬ÉÏ±ß¿ò¿í¶ÈÎª1.8mm£¬ÏÂ±ß¿ò¿í¶ÈÎª3.5mm£¬ÆÁÕ¼±È´ïµ½93.1%;ÖÁÓÚÇ°ÖÃÉãÏñÍ·ÒÔ¼°´«¸ÐÆ÷µÄ°Ú·ÅÎ»ÖÃ£¬ÉòÒåÈË¸ø³öµÄ´ð°¸ÊÇ¡°Óë´ó¼ÒÏÖÔÚ¼ûµ½µÄ¸÷ÖÖÐÍºÅµÄÍâ¹Û¶¼²»Ò»Ñù¡±£¬ÄÇÃ´¿ÉÒÔ²Â²âµ½ÕâÐ©ÔªÆ÷¼þµÄÓÐ¼«´ó¿ÉÄÜ»áÒþ²ØÔÚ»úÉíÄÚ²¿£¬µ«ÖÁÓÚ»áÒÔÊ²Ã´ÑùµÄÉè¼Æ·½°¸³ÊÏÖ¸ø´ó¼ÒÄ¿Ç°»¹Î´Öª£¬Õâ»òÐí¾ÍÊÇReno½öÊ£µÄÒ»µãµãÉñÃØ¸ÐÁË¡£
¡¡¡¡»úÉí±³²¿Éè¼ÆÒÔ¼°ÅäÉ«ÒÑ¾¹«²¼£¬Îíº£ÂÌ¡¢¼«Ò¹ºÚ¡¢±¡Îí·ÛÒÔ¼°ÐÇÔÆ×ÏËÄ¿îÅäÉ«Ê®·ÖÇÀÑÛ£¬¾ÓÖÐÊú·ÅµÄºóÖÃÈýÉã³ÉÎªÁËOPPOµÄÊ×Ñ¡Éè¼Æ£¬¾µÍ·ÏÂ·½ÓÐ×ÅÒ»Ìõ½¥±ä´ø£¬OPPOµÄlogo´¹Ö±·ÅÔÚ½¥±ä´øÖÐ£¬È«ÐÂµÄÉè¼ÆÏë·¨Ê¹µÃRenoµÄÍâ¹Û¸ü¼ÓÐÂÓ±±ðÖÂ¡£
OPPO RenoÎíº£ÂÌ¡¢¼«Ò¹ºÚ¡¢±¡Îí·ÛÒÔ¼°ÐÇÔÆ×Ï
¡¡¡¡Reno×î´óÁÁµãÖ®Ò»µÄ¾ÍÊÇÆäÅÄÕÕ¼¼Êõ¡£ÆäºóÖÃÈýÉã²ÉÓÃÁË4800Íò³¬ÇåÖ÷Éã+³¬¹ã½Ç¾µÍ·+³¤½¹¾µÍ·µÄ×éºÏ£¬ÒÔÈýÉã½Ó°ôÊ½·½°¸ÊµÏÖÈ«½¹¶ÎÓ°ÏñÄÜÁ¦µÄ¸²¸Ç¡£ÆäÖÐ³¬¹ã½ÇÉãÏñÍ·ÓµÓÐ120¡ãµÄÊÓ½Ç£¬¾ß±¸ÁË16mmµÈÐ§½¹¾à£¬´øÀ´ÁË¹ã½ÇÈ¡¾°µÄ¶ÀÌØÊÓÒ°£¬ÎªÓÃ»§µÄÊµ¼ÊÅÄÉãÖÐÌá¹©ÁË¸ü¹ãµÄ¹¹Í¼¿Õ¼ä;4800ÍòÏñËØµÄ³¬ÇåÖ÷ÉãÏñÍ·È·±£ÁË»ÖÊÇåÎú£¬´îÅäÓµÓÐ160mmµÈÐ§½¹¾àµÄ·½ÐÎ³¤½¹ÉãÏñÍ·ÄÜ¹»¸üºÃµÄÅäºÏÄÚ²¿Àâ¾µ·¢»Ó¡°Ç±ÍûÊ½½á¹¹¡±µÄÓÅÊÆ£¬²¢ÇÒÔÚÖ÷ÉãÏñÍ·ÒÔ¼°³¤½¹¾µÍ·ÖÐ·Ö±ð¼ÓÈëOIS¹âÑ§·À¶¶¼¼Êõ£¬È·±£ÓÃ»§ÔÚÅÄµÄ¸üÔ¶µÄÍ¬Ê±Ò²ÄÜÅÄ³ö¸üÇåÎúµÄÕÕÆ¬¡£
¡¡¡¡ÎªÁË±£Ö¤¾µÍ·²»Í¹Æð£¬OPPO²ÉÓÃÁËÊ×´´µÄ¹²Âí´ïÉè¼Æ£¬¼òµ¥À´Ëµ¾ÍÊÇ½«³¬ÇåÖ÷ÉãºÍ¹ã½ÇÉãÏñÍ·µÄ¶Ô½¹Âí´ïºÏ¶þÎªÒ»£¬½ÚÊ¡ÁË13%µÄÄÚ²¿¿Õ¼ä£¬¶øD-cut¾µÆ¬¹¤ÒÕÔòÎªÒµÄÚÊ×´´µÄ·Ç¶Ñ³É×¢ËÜ³ÉÐÍ¹¤ÒÕ£¬´øÀ´¸üºÃµÄ¹âÑ§²ÎÊý¡£
¡¡¡¡´ËÍâ£¬ÎªÁËÌáÉýRenoµÄÒ¹ÅÄÄÜÁ¦£¬OPPO½«³¬ÇåÒ¹¾°Ä£Ê½¼ÓÈëÆäÖÐ£¬ÖªÃûÊýÂë²©Ö÷@ñT‚¥ÎÄ½ñÈÕ±ãÔÚÎ¢²©ÉÏ·¢²¼ÁËÒ»×éÊ¹ÓÃÁËOPPO RenoÅÄÉãµÄÒ¹¾°Í¼£¬µØµã·Ö±ðÎª±±¾©¡¢ÉÏº£ºÍÏã¸Û¡£
¡¡¡¡´ÓÑùÕÅÀ´¿´»ù±¾¶¼²ÉÓÃÁËÒ¹¾°Ä£Ê½£¬½«ÑùÕÅ½øÐÐ·Å´óºó¹Û¿´Ò²Ïàµ±ÇåÎú£¬²¢²»»á³öÏÖ¸ßºýµÄÏÖÏó£¬¸ß¹âÑ¹µÃºÜºÃ£¬¹âÏß½Ï°µµÄµØ·½»áÍ¨¹ýÌá¸ß½ø¹â¶ÈÊ¹µÃ³ÉÆ¬Ï¸½ÚÓÅÐã¡£¿´À´OPPO Reno³ýÁËÔÚ±ä½¹¼¼ÊõÉÏÎü¾¦Ö®Íâ£¬ÔÚÒ¹ÅÄ·½ÃæÒ²Ê®·ÖÓÐÁÏ¡£
¡¡¡¡OPPO Reno²»½öÔÚ10±¶»ìºÏ¹âÑ§±ä½¹¼¼ÊõÉÏÓÐÁËÖÊµÄ·ÉÔ¾£¬³¬ÇåÄ£Ê½µÄ¼Ó³ÖÊ¹Ò¹ÅÄÄÜÁ¦Ò²ÓÐÁËºÜ´óµÄÌáÉý£¬²»ÄÑ¿´³öOPPO RenoÊÇÒ»¿î¶¨Î»ÔÚÓ°ÏñµÄÆì½¢»úÐÍ¡£Ëæ×Å4ÔÂ10ÈÕ·¢²¼»áµÄÁÙ½ü£¬OPPO RenoµÄ¾ªÏ²²»Ö¹10±¶»ìºÏ¹âÑ§±ä½¹£¬Ç¿´óµÄ×ÛºÏÊµÁ¦¸üÊÇÖµµÃÆÚ´ý!
ÍÆ¼öÔÄ¶Á