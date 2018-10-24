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Q3手机销量数据出炉：华为系登顶，OV大厂难分伯仲

Yesky天极新闻 2018-10-24 17:57 我要吐槽

　　【天极网手机频道】随着金秋十月即将结束，Q3季度手机业界的营收数据成了很多投资者与分析师关注的焦点，对此，有相关媒体在今日公布了一份赛诺Q3季度手机整体销售数据，而从这份数据中，我们也能够大致地了解到国内市场的基本格局。

Q3手机销量数据出炉：华为系登顶，OV大厂难分伯仲

　　首先，从今年1-9月整体市场销量排名来看，OPPOvivo华为苹果荣耀分列榜单的前五位，而曾经的销量奇迹小米已经跌落至第六，紧随其后的是近期表现不俗的魅族三星以及金立。虽然排名相近，但体量与前六名已有明显差距。

　　而如果单看整个Q3季度的话，vivo和OPPO仍旧以以19.2%、19.1%的市场份额占据头两名，两家几乎不分伯仲的实力也足以证明其目前的市场统治力。紧跟其后的是华为与其子品牌荣耀手机，其市场份额分别为15.9%、12.7%，如果将二者归在一起的话，那么华为系手机的总销量将来到3073 万，总份额为28.6%，稳居行业第一。

Q3手机销量数据出炉：华为系登顶，OV大厂难分伯仲

　　值得注意的是，OV两家在迎来一轮大爆发之后，其销售增速已经逐渐放缓，其中OPPO手机甚至出现了负增长的情况。与之相对的是，华为和荣耀依旧保持稳步高速增长，华为手机在Q3季度的销量同比增长32%，增速第一，荣耀手机也紧随其后。

Q3手机销量数据出炉：华为系登顶，OV大厂难分伯仲

　　整体来看，OPPO和vivo两家厂商在国内市场的强大统治力在短期仍是无人能够超越的，而长远来看，华为和荣耀手机稳步增长的态势则极有可能成为华为系占据半壁江山的重要条件。随着荣耀手机转走线下模式以及华为系手机产品线越来越丰富，华为系手机的份额将会越来越大。

作者：Migi责任编辑：Lore）
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