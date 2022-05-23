隐私替身保障安全，OPPO Reno8系列贴心守护

作者：毛毛

【天极网手机频道】众所周知，在大数据时代，用户的个人信息已经“透明化”，数不胜数的骚扰电话、各种存在风险的短信防不胜防。为了保护用户隐私，手机厂商对手机数据安全隐私方面可以说是火力全开。OPPO近年来持续深耕安全领域，受益于长期技术创新，OPPO在信息安全领域建立了深厚的技术积累与行业经验。所以，在刚刚发布的Reno8系列中，内置的隐私替身、私密空间等功能的端云协同将共同保障用户的隐私安全。

OPPO在信息安全领域连续取得突破，离不开其在核心技术上的持续投入。Reno8系列搭载的ColorOS 12.1.1就推出通知智能隐藏、最近任务模糊、剪贴板权限管理、智能护盾等备受用户关注与喜爱的信息安全保护功能。

例如通知详情智能隐藏功能，当检测到非机主本人靠近手机时，自动隐藏通知详情，保护用户隐私信息;最近任务模糊功能会在最近任务列表中自动模糊社交、支付等敏感APP，默认支持72个高频应用，并支持保护应用自定义。



任务模糊功能

隐私替身在应用授权页面新增隐私替身，避免三方应用频繁获取用户信息，保护用户的隐私安全;智能护盾顾名思义，将从App全生命周期管控，下载、安装、运行、升级、卸载全生命周期守护，防止黑灰产、病毒、欺诈、广告、隐私泄漏等风险。

OPPO始终重视手机安全性，不断为用户提供更加坚实的底层保护能力，目前逐步建立了通信全协议栈、数据全生命周期、系统架构全层次的安全防护模式。同时不断丰富安全保护功能，相信未来OPPO将持续为4亿终端用户提供安全保护，打造安全可信产品。