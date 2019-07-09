摩根大通预计苹果2020年将推5G iPhone，将推动销售增长

作者：白璐

【天极网手机频道】7月9日消息，摩根大通周一发布报告称，预计苹果2020年将推出四款新iPhone机型，除了一款低价版之外，另外三款都将采用OLED屏和5G调制解调器，其中至少两款将采用3D传感技术驱动行业领先的增强现实/虚拟现实功能，这将有助于推动其旗舰设备的销量增长。

摩根大通分析师Samik Chatterjee在报告中指出：“我们对2020年销量的乐观展望是基于我们目前对推出四款iPhone手机……以及更重要的规格升级的预期。”

苹果通常会在每年9月份发布新iPhone，以赶上节日购物季，然后销售会逐渐放缓，直到第二年9月下一款手机问世。每个周期的成功都是由许多因素推动的，包括准备升级的老手机用户数量以及全球各地的总体经济状况。

但是，一个可靠推动iPhone大周期的因素是新功能。Chatterjee预计，2020年的iPhone将有几个新的卖点，例如有机发光二极管(OLED)显示器、5G调制解调器和虚拟现实(VR)功能。

他在报告中表示：“我们的预期包括2020年9月所有三款iPhone(5.4、6.1和6.7寸屏)都将采用OLED显示器和5G基带调制解调器(支持毫米波频率)，在这三款机型中，至少两款将采用面向世界的3D传感(飞行时间)技术驱动行业领先的AR/VR功能，可以通过定制的应用程序(包括游戏)加以利用。”

基于这一研究结果，摩根大通将苹果股票今年年底的目标价从233美元上调至239美元，意味着较周一收盘价将上涨19%。该投行预计苹果2020年iPhone销量将从2019年预期中的1.8亿部增至1.95亿部。

摩根大通还预计苹果2020年将推出一款低价iPhone，与iphone 8一样大小，但没有5G调制解调器或OLED显示器。

另外，对于今年9月的iPhone手机，预计苹果将会发布3款新iPhone，但不会搭载5G芯片，外形设计上也不会有太大创新。