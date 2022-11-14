冲击旗舰之巅，vivo X90系列官宣定档11月22日

【天极网手机频道】vivo最近热门消息接连不断。继官宣首发天玑9200平台以及推出新一代自研影像芯片V2之后，vivo X90系列的热度节节攀升。伴随着提前锁定年度影像旗舰的呼声，今日，vivo官方正式发布海报，官宣vivo X90系列即将发布，发布会定档11月22日。至此，呼声最高的年度旗舰正式浮出水面。

从超越所见到超越想象，X90系列冲击旗舰之巅

除了发布会时间之外，海报中一同释放了本代X系列新机的slogan――超越想象。熟悉X系列的朋友应该知道，上一代X80系列的slogan是超越所见。通过slogan措辞的改变，可以预见到即将到来的X90系列最大的升级点不仅局限于影像，或将带来一次全面的迭代。

根据目前已公开消息，X90系列将首发天玑9200旗舰平台，这是vivo集300多位技术专家，提前20个月就与联发科深度合作及联调的最新成果，vivo宣布了与联发科双方就影像、游戏、AI、显示、通信、功耗、UX(用户体验)七个方面展开合作，让焕然一新的天玑9200不仅有了更高的能效比、更快的响应速度，而且还拥有更强的游戏体验。

在自研能力方面，vivo也是不断修炼内功。自研芯片V2带来兼容性和功能性的全面提升，对片上内存单元、AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级，实现极致的图像处理效果和极致能效比。在镜头方面，vivo在一英寸主摄中搭载多项自研技术、全球首发双焦段人像镜头，让X90系列在人像、风景以及视频等各方面的影像能力得到了大幅度提升。

既有传承又有突破，X90系列外观协调统一

透过海报和视频，人们第一次见到了X90系列的真容。vivo X系列在外观设计上也是在不断积极探索，推陈出新。自X50起的云阶设计惊艳一众，而即将发布的X90系列的设计语言彰显出了蓬勃的美感。通过金属缎带的形式，以⻩金比例将握持区与拍摄区分割，而缎带上面的Xtreme Imagination的字样，代表了X系列「极致」的品系理念，让vivo X90系列拥有了极高的辨识度。

从后置模组的设计以及蔡司T*标识上看，无不显示着vivo X90系列与蔡司的深入合作。ZEISS logo与闪光灯一列，在彰显专业影像实力认证的同时，又不喧宾夺主，和镜头遥相呼应，相得益彰。四颗摄像头纳入到一颗圆形模组中，浑然天成。

在机身材质上，X90系列或将提供AG磨砂玻璃以及素皮两种材质选择。其中素皮材质或将进行升级，从海报及视频展示出的细节看，X90系列机身或将采用荔枝纹素皮。荔面皮作为高端材料，被诸多奢侈品大牌所追捧，也常用在高端跑车的内饰上。荔枝纹素皮与金属缎带完美融合，在手感上也得到了进一步提升。

另外，vivo品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东昨日微博发布长文，称即将发布的X90系列为新一代移动影像之王。除了一英寸大底、自研芯片V2等已知卖点外，贾净东还透露X90系列将引入BOE护眼屏、搭载OriginOS 3操作系统、配备120W闪充能力等强大技术与功能。根据坊间传闻，除黑色与华夏红配色外，vivo X90系列还将首次推出一款神秘配色，值得期待。

弹指一挥间，vivo X系列已走过十年，作为vivo X系列十年大成之作，同时也是新十年的开山之作，想必X90系列还将有更多王炸技术推出。随着vivo X90系列消息在官方和非官方渠道的露出，其神秘面纱也在不断的被揭开，这部年度旗舰的技术突破与真颜，将在11月22日发布会一并揭晓，让我们一同期待。