蔡司影像 超越想象 vivo X90系列正式发布

【天极网手机频道】11月22日，vivo X90系列正式发布。作为vivo X系列新十年开篇之作，X90系列既是影像性能巅峰，也是设计典范。不仅在性能、系统、影音效果等方面全面升级;更以全面提升的双芯算力、自研影像算法及行业至高标准的光学器件，带来超越想象的影像体验;凭借既有传承、又独具匠心的产品设计语言，建立X系列的美学秩序。做到旗舰之上，更胜旗舰。

vivo产品副总裁黄韬

本次发布的vivo X90系列包括X90、X90 Pro和X90 Pro+三款机型，拥有众多始发及自研的技术与功能。如MediaTek新一代旗舰平台天玑9200、自研芯片V2、京东方超视网膜护眼屏及三星2K E6超感护眼屏、IMX758传感器、VCS IMX866传感器等领先配置，推出华夏红、原黑、冰蓝、至黑四款时尚配色，售价3699元起。X90将于11月30日正式开售，X90 Pro和X90 Pro+将于12月6日正式开售。

“X系列的X代表Xtreme极致，vivo X系列就是为极致而生，其前进的道路，就是抵达巅峰，然后超越巅峰。vivo X系列就是要做行业全能巅峰旗舰。”vivo产品副总裁黄韬出席发布会并进行致辞。“vivo X90 Pro+的目标是要做当下市场中的全能真旗舰。”vivo产品经理赵典在介绍X90 Pro+时说道。据了解，自vivo官方正式官宣以来，X90系列凭借多项领先技术，得到了主流媒体给予的高度期待与评价。

顶配全焦段蔡司四摄，剑指年度至强影像旗舰

十年来，vivo X系列不断探索，将影像视为长赛道，并不遗余力地投入研发力量，带来多项行业领先的技术突破和用户体验的显著提升。vivo X系列的拔群表现为其赢得了“移动影像旗舰”的赞誉。

全焦段蔡司四摄

vivo X90系列在影像方面再次突破自我，带来从镜头模组、感光元件、芯片优化到自研算法的全链路升级。其中X90 Pro+更凭借全焦段蔡司四摄打造“旗舰之上，更胜旗舰”的王者组合。vivo产品经理赵典表示，X90 Pro+不仅要做大部分用户的主力相机，更要成为专业摄影师的备用相机。

蔡司一英寸T*主摄

在vivo X90 Pro与X90 Pro+上，vivo以IMX989为基础打造蔡司一英寸T*主摄，让手机影像突破专业相机的门槛。将光圈做到f/1.75，搭配超低色散高透玻璃镜片，进光量比公版IMX989高出24%。

为了获得更加清晰的拍摄画面，vivo X90系列全系全镜头标配升级版蔡司T*镀膜，全新引入“ALC亚波长仿生结构镀膜”，与SWC超低反镀膜组合，更有效地消除眩光和鬼影。超低畸变超广角摄像头配合蔡司微缩虚化，呈现出妙趣横生的移轴摄影效果。

凭借更大的光圈、更高标准的镜片材质、更精密的镀膜工艺，使得蔡司一英寸T*主摄成为名副其实的“一英寸之王”。

vivo X90搭载VCS IMX866超大底主摄，采用自研VCS仿生光谱技术。由于普通图像传感器的color filter光谱与人眼差异较大，处理过程中会导致画质变差。自研VCS仿生光谱技术通过改进color filter，让传感器接收的原始信息不断接近人眼，实现更好的噪声表现和色彩还原，前置优化光信号。该技术有望成为移动影像行业的下一个进化点，让CMOS的光谱响应从提升「进光量」的时代跨入提升「进光量质」的时代。

VCS IMX866仿生光谱大底主摄

为追求更专业的人像表现，vivo X90 Pro+推出了“蔡司双焦段人像镜头”。其中50mm定焦大师摄像头采用全球始发、深度定制的IMX758传感器，具有超大光圈、超高像素、超大进光量的特点，让人像的色彩、肤质更加细腻。90mm中长焦人像镜头则擅长制造空间压缩感和焦外虚化，尤其适合人文街拍，赋予用户更为广阔的创作空间，让拍摄者与被摄对象保持自然的距离，打造出vivo X90 Pro+的至臻人像。

vivo X90 Pro+影像能力概述

凭借蔡司超分算法，vivo让X90 Pro+突破变焦的桎梏，大幅提升5～10倍变焦画面的信噪比和长焦解析力。为达到更佳的长焦拍摄体验，vivo还开发了高倍变焦智能防抖技术，让取景更丝滑，拍摄更稳定。让消费者轻松体验专业变焦功能，令远处的美近在咫尺，无论是月色的绝美意境，还是山川湖泊的壮观美景，无需多种镜头，用X90 Pro+就能瞬间定格。

自主研发与联合研发并举，开辟移动影像新赛道

计算摄影技术的发展不断为移动影像开辟新赛道。vivo通过自主研发和与蔡司联合研发的方式，为X90系列提供更领先的计算能力和影像算法支持。

vivo对自研芯片V2进行了硬件重构升级，从底层技术出发，重新构建片上内存单元、AI计算单元和图像处理单元三大板块。为vivo X90系列带来更多基于计算摄影的视频拍摄能力，包括4K超感“夜视仪”和臻彩夜景视频, 助力X90系列问鼎手机界“夜神”。此外，自研芯片V2新增超强HDR功能，即使在复杂光源和超逆光场景下，也能真实还原人眼所见，从容呈现出丰富的画面层次感。同时，蔡司一英寸T*主摄配合vivo苍穹夜景系统，带来令人难以置信的“手持星空摄影”超级体验――用户无需三角架，只需手持几秒，即可拍出画面清晰明亮的星空摄影作品。

X90 Pro+手持星空摄影样张

除了自研芯片V2以外，vivo X90系列还通过自研算法和蔡司联合研发算法带来更为丰富的计算摄影体验。

为解决快门延迟问题，缩短手机拍摄与专业相机之间的差距，vivo研发了“零延时”抓拍和新一代运动检测算法。通过优化图像处理流程提升传感器启动速度，快门延迟能低至30ms，达到专业相机水准。

X90 Pro+悬浮运动抓拍样张

vivo X90系列在前作蔡司镜头包的基础上新增「蔡司耀斑人像」风格，优化了逆光算法，更模拟了蔡司经典电影镜头，让光晕也变得生动起来，让整体氛围和影调还原十足，尽显高级感。

此外，vivo还带来了专业级的影像体验。vivo X90 Pro+支持14bit SuperRaw、视频Log模式功能，为专业摄影师提供具有更大后期处理空间的素材品质。与此同时，vivo X90 Pro+还支持杜比视界HDR视频拍摄，满足多场景的拍摄需求。在此基础上，vivo X90 Pro+还能够实现杜比视界视频全生态完整体验，带来从拍摄到显示再到编辑的杜比视界全工作流，用一部手机就能创作出真实生动的HDR视频画面。

14Bit SuperRAW模式拍摄经修后样张

从光学摄影到计算摄影的全链路影像技术矩阵，vivo力求实现比肩专业影像设备、比肩专业摄影团队、比肩专业后期的影像能力;通过vivo蔡司联合影像系统、自研算法及自研芯片和其他软硬件系统的升级，大幅提升了色彩、影调、画质的表现，让用户不论是拍摄风光、人像，还是录制视频时，都能感受饱满、鲜活、热烈、澎湃的生命力量。

强强联合，打造「天玑9200之王」

vivo始终坚持与供应链合作伙伴打造“强强联合”的产业生态，通过持续的联合研发、联合调校打造深度定制、更具竞争力的元器件和整机产品。对于vivo X90系列始发天玑9200旗舰平台，vivo产品经理赵典在发布会上表示是双方精诚合作、深入底层开展联合研发和专属调校的成果。“vivo认为，始发不是优势，而是一种责任，在于第一时间带给用户体验满分的芯片。”赵典如是说道。

vivo MediaTek联合研发

为履行行业始发的责任，vivo没有选择简单的“拿来主义”，而是根据用户需求改变芯片设计、调校芯片表现，真正深入底层。vivo在早期介入天玑9200旗舰平台的研发，通过双方长达20个月的密切合作，带来以MCQ多循环队列、王者荣耀自适应画质模式、芯片护眼、APU框架融合以及AI机场模式为核心的5项联合研发和调校的重磅功能。

此外，基于双芯协同技术推出的双芯Boost电竞体验，具有“稳、省、冷”的特点。由双芯组合带来的高算力、低能耗表现，结合X90系列配备的超广域冰原散热系统，持续提供清爽温感及长时间稳帧体验。

天玑9200实验室跑分

在MediaTek与vivo的联合研发及专属调校下，天玑9200的实验室跑分高达128万，GPU跑分更是达到57万，整体能耗却比天玑9000降低25%以上。在双方的共同努力下，「天玑9200之王」呼之欲出。

顶级硬件打造黄金标准，三级护眼成就国屏之光

一块好屏，不仅仅是顶格的参数。面对越来越久的使用时长，屏幕的护眼能力成为用户最为关注的重要指标之一。对此，vivo技术团队围绕“看得到、看得清、看得舒适”，与供应链企业及第三方机构展开了更为紧密的合作。

京东方Q9超视网膜护眼屏

vivo始发京东方推出的全新一代超视网膜护眼屏，采用新一代Q9发光器件和蓝钻排列，局部峰值亮度达1300nit，分辨率则达到452ppi，兼顾了清晰度与功耗，高达2160Hz的PWM高频调光频率能在夜晚大幅降低视觉疲劳度。vivo相信，这样顶级的硬件素质将成为2023年手机屏幕的黄金标准。

为了解决“看得舒适”问题，vivo设计了软件、硬件、芯片三级护眼方案。软件方面，vivo建立了视觉健康实验室，提出全新的亮度与色温控制策略，告别“秒黄”;硬件方面有2160Hz PWM高频调光呵护双眼;芯片方面，与天玑9200联合研发出智能降蓝光算法，逐帧降低屏幕蓝光，纠正色偏。

X90系列的三级护眼机制通过了国际权威机构SGS的五项护眼认证和中国标准化研究院认证，也因此成就了国屏之光的荣誉。

X90 Pro+全球始发三星2K E6超感护眼屏，采用新一代E6发光材料，局部峰值亮度达1800nit，支持XDR和杜比视界。vivo通过自主研发的V-sync技术帮助其优化了触控延时。

在屏幕“双始发”的基础上，X90全系屏幕还支持蔡司自然色彩显示，从拍摄前端到显示后端都可以实现自然色彩的准确还原。通过自研技术与上下游企业的联合研发，vivo将旗舰级屏幕的显示效果上实现了“旗舰之上，更胜旗舰”。

材质工艺全面升级 引领旗舰设计新潮流

在美学上，vivo同样秉承极致的探索，X90系列把旗舰级设计带入新的境界和高度。vivo X90系列的外观设计采用了“朝阳新生，美出天际”的意象，带来沁人心灵的艺术美学享受。

以光刻工艺打造出仿若天际线的“缎带云阶”;以黄金比例重构设计，划分出握持区与拍摄区;再以一体化“大眼眸”将多颗摄像头按变焦逻辑依次排布，让变焦无感切换，更加顺滑。拍摄区采用专业相机布局，搭配手术级Halo不锈钢环，即使在极端条件下也能给机身、镜头提供全方位的保护。

vivo X90系列设计概览

后盖部分，vivo X90系列带来了两种截然不同的手感，以“缎带云阶”的光滑与“荔枝纹素皮”的柔韧交错融合实现行业级工艺创新。皮革的自然蜡感温润柔软，不仅环保，还抗脏污、耐老化。

配色方面，vivo X90系列提供热烈醇厚的华夏红、返璞归真的原黑、优雅高冷的冰蓝和璀璨而克制的至黑，同时提供荔枝纹素皮及萤石AG两款不同材质，满足不同偏好用户差异化的审美需求。

体验代际升级 该有的都有，该强的更强

不止于引领影像技术与旗舰性能的升级，vivo X90系列在快充续航、系统优化、无线无损Hi-Fi等全方位配置不仅做到了“拉满”，更成为当下的行业天花板。

vivo X90系列带来更强大的快充续航体验。X90、X90 Pro和X90 Pro+的电池容量分别为等效4810mAh、等效4870mAh和等效4700mAh。其中X90、X90 Pro采用双电芯120W有线闪充，8分钟即可充至50%。X90 Pro和X90 Pro+支持50W无线闪充。

vivo X90概览

散热方面，vivo X90全系适配超广域冰原散热系统。为了协助先进的计算摄影系统散热，X90 Pro+的VC均热板面积更是达到了前所未有的8900mm2，为相机模组进行全场景降温，散热能力更强。

vivo X90 Pro+概览

全新OriginOS 3的加持，则为X90系列带来更轻量化、直觉化的使用体验。加之让平台性能更充分释放的智算中枢，带来“超好用”的体验。创新功能包括灵活多变、高效自然的全新小窗，以及专注模式、智能侧边栏、屏幕朗读等升级功能。为用户带来更加强悍稳定、精美好用、得心应手的体验。

作为X系列十周年的用户回馈，vivo X90 Pro+推出了无线无损Hi-Fi功能，一方面唤起老用户对X系列早期产品特色功能的回忆，展示了vivo在无损音频传输、超宽频声音单元和计算声学方面深厚的技术积累。

vivo真Hi-Fi无线耳机TWS 3系列与X90系列一同发布。作为vivo深耕Hi-Fi技术的十年巨献，vivo TWS 3系列是行业内始发全链路无线真Hi-Fi耳机，具备重新定义声学旗舰的实力。而在降噪方面，vivo TWS 3系列的综合降噪性能较之前提升至 2 倍，凭实力就可以让世界安静。不仅如此，vivo TWS 3系列还支持360°环绕空间音频，可为用户带来声临其境的听觉体验。售价方面，vivo TWS 3仅售499元，vivo TWS 3 Pro仅售999元，颇具性价比。

vivo TWS 3系列耳机

在国内，随着X90系列的发布，2023年vivo影像加手机摄影大赛也正式开启，vivo将以影像巅峰科技带来更加便捷强大的人文创作能力。本次大赛设置了人像、风光等6个投稿单元，今年还增设了“年度最佳作品“、“蔡司专业人像奖”和“X90 巅峰影像奖“，鼓励更多创作者用vivo巅峰旗舰体会创作的乐趣。

2023 vivo影像加手机摄影大赛自vivo X90系列发布当日开启，作品征集将于2023年5月8日截止。vivo期待与每一位vivo用户的相遇，期待看到更多人对社会、人文、科技、生活的观察与思考。

售价3699元起 即日起多平台开启预售

vivo X90系列售价

vivo X90系列国内售价在此次发布会上公布，其中vivo X90 8GB+128GB版、8GB+256GB版、12GB+256GB版和12GB+512GB版价格分别为3699元、3999元、4499元和4999元。vivo X90 Pro 8GB+256GB版、12GB+256GB版和12GB+512GB版价格分别为4999元、5499元和5999元。vivo X90 Pro+ 12GB+256GB版和12GB+512GB版价格分别为6499元和6999元。开售时间方面，vivo X90 将于11月22日开启预售，11月30日正式开售。vivo X90 Pro将于11月22日开启预售，12月6日正式开售。vivo X90 Pro+将于11月28日开启预售，12月6日正式开售。

vivo X90系列预售及开售日期

目前，vivo X90系列已在vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo官方旗舰店、vivo手机苏宁自营旗舰店、天猫苏宁易购官方旗舰店、拼多多、分期乐、唯品会、招商银行掌上生活、平安银行口袋商城、交通银行买单吧、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道开启预售。vivo X90系列预售至高享24期分期免息等福利。