不只Axon 40 Ultra航天版 中兴远航40 Pro+星空版明天发布，艺术气质拉满

【天极网手机频道】本月初的时候，努比亚发布了十周年限定新机“努比亚Z40S Pro星空典藏版”，其设计灵感便来源于梵高的著名画作《星月夜》，颇具艺术气息。而在今天，中兴官宣将会在11月29日举行的新品发布会上，带来中兴远航40 Pro+星空版。

据了解，中兴远航40 Pro+星空版的背部的设计灵感同样来自梵高的画作《星月夜》，官方称“艺术的跨界创作，让手机呈现独一无二艺术气质”。从官方公布的图片来看，中兴的这款产品在配色和风格上要比努比亚更素一些。

除了独特的设计外，星空版的配置应该会与上月底开售的普通版本保持一致，采用6.67英寸FHD+分辨率AMOLED屏幕，搭载天玑810处理器，配备8GB内存与256GB 机身存储，内置 4510mAh电池，支持66W快充，前置1600万像素摄像头，后置 6400 万像素主摄+500 万像素微距镜头+200万像素景深镜头的三摄组合。

除此之外，明天它们还将带来中兴Axon 40 Ultra航天版，会使用的HT玄晶陶瓷，将陶瓷的高强度、玻璃的典雅、装饰美感集于一身，质感更为出色，并且配备18GB+1TB旗舰组合。中兴通讯吕钱浩表示，中兴Axon 40 Ultra航天版重新定义2023年Ultra版旗舰质感。值得注意的一点是，其后置模组的设计与普通版本有着明显的不同，并没有非常方的一块模组。

同时它也采用了一舰双芯设计，除了配备来自高通的骁龙移动平台之外，还将搭载独立安全芯片。这颗独立安全芯片通过了国密认证，采用了安全专利布局，能够给使用者以“安全芯体验”。

中兴明天的两款新品都和天空有些关系，一个是灵感来源于《星月夜》，一个是航天版，具体细节和价格可以等一波明天的发布会，感兴趣的小伙伴不要错过哦。